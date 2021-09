Tottenham accueille Chelsea dans le derby londonien

in

Bienvenue dans la deuxième partie de nos pronostics en Premier League pour la cinquième journée, où Brighton & Hove Albion accueillent Leicester City, West Ham United accueille Manchester United et Tottenham Hotspur accueille Chelsea. Ce sera l’un des meilleurs week-ends d’action de la Premier League jusqu’à présent cette saison, qui comprend même un derby londonien.

Prédictions pour la Premier League : cinquième journée

Brighton & Hove Albion accueillent Leicester City

Après un match nul 2-2 décevant contre Naples en Ligue Europa, où ils menaient 2-0 jusqu’à la 69e minute, Leicester City se dirige vers Brighton & Hove Albion à la recherche des trois points. Les hôtes, cependant, fourniront un test difficile, étant restés déterminés avant de marquer tard pour battre Brentford la dernière fois.

Attendez-vous à une affaire égale, les problèmes défensifs de Leicester devenant de plus en plus clairs au fil des matchs. Leurs prouesses en matière de buts donneront un coup de pouce, mais, en fin de compte, les Foxes seront tenus à un match nul, grâce à leurs problèmes défensifs.

Brighton & Hove Albion 1-1 Leicester City

Voyage de Manchester United à West Ham

Après avoir perdu contre les Young Boys en Ligue des champions, Manchester United doit faire une déclaration contre l’informe West Ham. S’ils ne le font pas, beaucoup remettront en question leurs titres de compétences. Et, si cela ressemble à la saison dernière – lorsque United a été contraint de revenir par derrière pour gagner au London Stadium – alors ils seront confrontés à un test difficile.

Il pourrait y avoir un choc sur les cartes ici ; West Ham n’est pas un jeu d’enfant ces jours-ci; tout le contraire, en fait, et constitue une menace plus grande que toute autre équipe à laquelle United a déjà été confronté cette saison. Des objectifs seront certainement à l’ordre du jour, et peut-être même une victoire choc.

West Ham United 2-2 Manchester United

Tottenham accueille Chelsea dans le derby londonien

Les matchs entre Tottenham Hotspur et Chelsea sont toujours remplis de drames et la bataille de dimanche ne sera pas différente. Les Blues entrent dans le match en tant que grands favoris et, telle est l’approche tactique de Thomas Tuchel, s’attendent à ce qu’ils répondent aux attentes, Romelu Lukaku jouant à nouveau un grand rôle.

Pendant ce temps, le début confiant de Tottenham Hotspur a tourné au vinaigre ces dernières semaines, Nuno Espírito Santo subissant une défaite 3-0 contre Crystal Palace, avant un match nul 2-2 contre Rennes en milieu de semaine. La misère récente ne continuera probablement que contre Chelsea.

Tottenham Hotspur 0-2 Chelsea

