Tottenham affronte la tempête West Ham pour sceller sa place en demi-finale de la Coupe EFL

Tottenham Hotspur a dû résister à de nombreuses pressions pour éliminer West Ham et remporter une victoire 2-1 pour réserver sa place en demi-finale de la Coupe Carabao.

West Ham avait plus de possession et de tirs, mais la statistique qui comptait vraiment était en faveur de Tottenham. Les buts de Steven Bergwijn – qui effectuait sa première titularisation sous Antonio Conte – et Lucas Moura, de part et d’autre d’un effort de Jarrod Bowen, ont scellé la victoire des finalistes battus de la saison dernière.

Tottenham a eu beaucoup de possession tôt et la première chance lorsque le tir de Bergwijn a dévié de Craig Dawson et derrière pour un corner. Rien de notable n’a résulté de la pièce arrêtée.

Une vision plus claire du but est venue lorsque Moura a joué un incroyable ballon en profondeur pour Harry Kane. L’attaquant a tiré depuis un grand angle, forçant un arrêt d’Alphonse Areola.

À l’approche de la demi-heure, Tottenham a pris la tête. Travaillant habilement un coup franc à Bergwijn dos au but, le Néerlandais a joué un une-deux dans la surface avec Pierre-Emile Hojbjerg avant une finition confortable à bout portant.

West Ham a failli riposter presque instantanément. Nikola Vlasic a fait flotter un centre pour Tomas Soucek, dont la tête a été repoussée de manière impressionnante par Hugo Lloris.

Après un développement sur corner résultant, le gardien des Spurs a une nouvelle fois démenti la star tchèque avec un nouveau renversement au-dessus de la barre.

La pression montait et West Ham égalisait à la 32e minute. Les Spurs ont été surpris en train de jouer par l’arrière et ont été dûment punis lorsque Vlasic a choisi Bowen. L’attaquant a pivoté pour battre Eric Dier avant de tirer à la maison.

Tottenham reprend rapidement la tête avec le futur vainqueur

Pourtant, Tottenham a riposté aussi rapidement que West Ham l’avait fait. Ils reprenaient leur avance lorsque Bergwijn entrait habilement dans la surface avant de s’aligner pour Moura, qui marquait l’arrivée.

À l’autre extrémité, West Ham s’est à nouveau rapproché lorsque Soucek est arrivé au deuxième poteau, seulement pour qu’Oliver Skipp ait lancé un défi crucial pour lui refuser une entrée.

La dernière chance de la mi-temps était celle de Tottenham, lorsque Kane a réessayé sous un angle serré. Areola repoussa son effort trompeur.

West Ham avait plus de possession dans les premiers échanges après le redémarrage. Un centre d’Arthur Masuaku a presque causé un danger, mais Tottenham a réussi à contrecarrer le Bowen qui rôdait dans la surface.

Lloris est ensuite venu à nouveau à la rescousse des Spurs lorsqu’il a tendu la main pour intervenir alors que Bowen essayait de trouver de la place pour un tir.

Conte a éliminé ses deux buteurs juste après l’heure de jeu. Son Heung-min et Harry Winks ont remplacé Bergwijn et Moura.

West Ham a répondu par un double changement alors qu’ils continuaient à pousser pour un deuxième égaliseur. Said Benrahma et Pablo Fornals ont été introduits à la place de Vlasic et Manuel Lanzini.

Benrahma a essayé d’influencer les choses immédiatement avec un pivot et un tir. Cependant, son effort ambitieux a survolé la barre.

L’Algérien a retenté sa chance alors que le match entrait dans ses 10 dernières minutes. Un effort puissant avait inquiété Lloris, mais il est finalement passé à côté.

L’équipe à l’extérieur augmentait la pression alors qu’elle cherchait le but qui les mènerait à une séance de tirs au but. Cependant, il n’est jamais venu.

Leur attente pour un trophée se poursuivra, tandis que Tottenham espère faire mieux que l’an dernier, même s’il reste encore des obstacles.

