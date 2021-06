Tottenham affrontera Manchester City lors du match d’ouverture de la saison 2021/22 de Premier League alors que le nouvel entraîneur affrontera Pep Guardiola

in

Le futur entraîneur-chef de Tottenham, Paulo Fonseca, est prêt pour un baptême du feu alors que son équipe affrontera Manchester City lors de la première journée de la campagne 2021/22 de Premier League.

Le Portugais devrait être nommé successeur de Jose Mourinho dans les prochains jours, mais sa tâche n’est déjà pas belle dans le nord de Londres.

Fonseca est sur le point d’arriver pour la Roma mais aurait peut-être aimé ne pas l’avoir fait après avoir vu ses six premiers matches

Il disputera un match à domicile au Tottenham Hotspur Stadium comme sa première chance de gagner les fans du club, mais il le verra se battre avec City, détenteur du titre de Premier League, et l’un des plus grands entraîneurs du monde, Pep Guardiola.

Cela pourrait également s’avérer un match intéressant avec l’avenir incertain de l’attaquant des Spurs Harry Kane et City étant sa destination la plus probable s’il quitte son club d’enfance cet été.

Manchester United est également intéressé par la signature du capitaine anglais, qui a remporté le Golden Boot et le prix Playmaker la saison dernière après avoir marqué 23 buts et réalisé 14 passes décisives tout au long de la campagne.

Reste maintenant à savoir s’il portera du blanc de lys ou du bleu clair le jour de l’ouverture de la saison.

Kane a modélisé le kit de Tottenham pour la saison 2021/22, mais jouera-t-il dedans ?

L’ordinateur du match a donné aux Spurs quelques matchs plus faciles à l’arrière de l’affrontement de City alors qu’ils affrontent les Wolves à Molineux, Watford à domicile et Crystal Palace à Selhurst Park.

Mais ils complètent leurs six premiers matchs avec une double tête de derbys londoniens.

Tout d’abord, ils affronteront Chelsea au Tottenham Hotspur Stadium, puis ils feront face à un voyage aux Emirats pour affronter Arsenal, son rival du nord de Londres.

Un calendrier d’ouverture difficile est complété par le premier derby du nord de Londres de la saison

On Boxing Spurs a un match à domicile contre Crystal Palace, tandis qu’ils suivent celui du 28 décembre avec un voyage à Southampton et une visite à Watford le jour du Nouvel An clôt une période festive bienveillante.

Leur affrontement à domicile avec leurs rivaux aura ensuite lieu le 15 janvier avant leur match retour avec Chelsea le 22 janvier.

Les Spurs peuvent également penser qu’ils ont reçu une bonne main pour le run-in.

Ils affronteront Norwich City à Carrow Road le dernier jour de la campagne, avec des matchs contre Brentford (a), Leicester City (h), Liverpool (a) et Burnley (h) le précédant.

Les matches de Premier League 2021/22 de Tottenham dans leur intégralité

Août 2021

Samedi 14 août – Manchester City H

Sam 21 août – Wolverhampton Wanderers A

Sam 28 août – Watford H

Septembre 2021

Samedi 11 septembre – Crystal Palace A

Sam 18 sept. – Chelsea H

sam. 25 sept. – Arsenal A

Heung-Min Son peut-il améliorer les 17 buts qu’il a marqués en Premier League la saison dernière ?

Octobre 2021

Sam 2 octobre – Aston Villa H

Samedi 16 octobre – Newcastle United A

Samedi 23 octobre – West Ham United A

Samedi 30 octobre – Manchester United H

novembre 2021

Sam 6 novembre – Everton A

Sam 20 novembre – Leeds United H

Sam 27 novembre – Burnley A

décembre 2021

Mer 1 déc – Brentford H

Sam 4 décembre – Norwich City H

Sam 11 décembre – Brighton & Hove Albion A

Mar déc. 14 – Leicester City A

Sam 18 décembre – Liverpool H

Dimanche 26 décembre – Crystal Palace H

Mar. 28 déc. – Southampton A

Hugo Lloris est le capitaine des Spurs et sera une figure clé du club cette saison

Janvier 2022

Sam 1 janv. – Watford A

Sam 15 janvier – Arsenal H

Sam 22 janvier – Chelsea A

Février 2022

Mercredi 9 février – Southampton H

Sam 12 février – Wolverhampton Wanderers H

Sam 19 février – Manchester City A

Sam 26 février – Leeds United A

Mars 2022

Sam 5 mars – Everton H

Sam 12 mars – Manchester United A

Sam 19 mars – West Ham United H

Tottenham n’a pas eu beaucoup de chance contre West Ham récemment

avril 2022

Sam 2 avril – Newcastle United H

Sam 9 avril – Aston Villa A

Samedi 16 avril – Brighton & Hove Albion H

Sam 23 avril – Brentford A

Sam 30 avril – Leicester City H

Mai 2022

Sam 7 mai – Liverpool A

Dimanche 15 mai – Burnley H

Dimanche 22 mai – Norwich City A