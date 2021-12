Tottenham aidé par son propre but comique alors que Heung-min Son marque pour sceller la victoire sur Brentford

Tottenham a pris les trois points avec une confortable victoire 2-0 sur Brentford jeudi soir.

L’équipe d’Antonio Conte a été aidée par un but contre son camp comique en cours de route, les visiteurs n’offrant que peu de réponse.

Le premier but était presque comique alors qu’un homme de Brentford s’est dirigé l’un contre l’autre, voyant le ballon passer devant leur gardien de but en conséquence

Les Spurs ont pris l’avantage à la 12e minute dans des circonstances heureuses alors que Pontus Jansson a dirigé le centre de Son Heung-min contre Sergi Canos et il a volé dans leurs propres filets.

L’équipe à domicile a poussé pendant une seconde avant la pause, mais n’a pas pu le trouver et a atteint la mi-temps 1-0.

Les Spurs ont doublé leur avantage au milieu de la seconde mi-temps avec une contre-attaque dévastatrice.

Harry Kane a libéré Sergio Reguilon et son ballon à travers le but était parfait pour que Son tape à la maison et fasse.

Brentford n’a pas pu répondre et le match s’est terminé 2-0.

Son a scellé la victoire en seconde période