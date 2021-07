Tottenham annonce un nouvel entraîneur, Nuno Espirito Santo

30/06/2021 à 22:07 CEST

.

Tottenham Hotspur a annoncé son nouvel entraîneur, le Portugais Nuno Espirito Santo, qui arrive au club londonien après avoir quitté Wolverhampton Wanderers.

Le Portugais signe un contrat de deux ans avec les « Spurs », qui ont licencié José Mourinho en avril et embauché, temporairement, pour Ryan maçon jusqu’à la fin de la saison. “C’est un grand plaisir et un honneur d’être ici. Je suis très heureux et impatient de commencer à travailler. Nous n’avons pas de jours à perdre et nous devons commencer à travailler immédiatement car la pré-saison commence dans quelques jours”, a déclaré l’entraîneur dans un communiqué. .

✍️ Bienvenue à Tottenham Hotspur, Nuno Espírito Santo. # WelcomeNuno – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 juin 2021

Avant Tottenham, Nuno a passé quatre saisons chez les Wolves, auquel il a été promu du championnat (deuxième division anglaise) en 2018 et qui est resté en Premier League au cours des trois dernières saisons, réussissant même à atteindre la Ligue Europa, où ils ont atteint les quarts de finale. De plus, Nuno a entraîné Rio Ave, Porto et Valence.

L’embauche du Portugais intervient après des tentatives infructueuses de signer Antonio Conte, Mauricio Pochettino Paulo Fonseca, Gennaro Gattuso et Julen Lopetegui.