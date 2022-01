Tottenham avait besoin que Harry Kane et Lucas Moura viennent sauver la coupe embarrassante de League One Morecambe en FA Cup

Tottenham avait besoin que Harry Kane et Lucas Moura viennent les sauver d’un bouleversement, car ils sont venus par derrière pour battre League One Morecambe 3-1.

Le capitaine des crevettes Anthony O’Connor a donné l’avantage aux visiteurs en première mi-temps, car il a bien fait de reprendre de volée d’un corner après avoir perdu son marqueur, Japhet Tanganga.

GETTY

O’Connor a mis l’équipe de League One en tête

GETTY

Les fans itinérants de Morecambe n’en revenaient pas

N’ayant pas réussi à se créer d’occasions sérieuses, Antonio Conte a amené Harry Kane, Lucas Moura et Harry Kane à 20 minutes de la fin, pour tenter de sauver le match.

Tanguy Ndombele était l’un de ceux à sortir et a été hué par les fans des Spurs alors qu’il sortait du terrain.

Les supporters locaux étaient légèrement plus heureux cinq minutes plus tard, alors que le coup franc de Harry Winks d’une position large a été fouetté et a trouvé par hasard son chemin dans le coin le plus éloigné.

Les remplaçants Moura et Kane ont ensuite assuré la place de Tottenham au tour suivant, car Moura a d’abord contourné le gardien avant de rentrer à la maison, puis Kane a terminé intelligemment à l’intérieur de la surface de réparation.

GETTY

Tottenham a été terrible en première mi-temps

Les deux buts sont dus à des erreurs de l’équipe de l’EFL, et l’ancien joueur de Tottenham, Clive Allen, a été déconcerté par leur décision de ne pas ralentir le temps lorsque le score était égal à 1-1.

« Quelle décision incroyable de Morecambe », a déclaré Allen sur talkSPORT.

GETTY

Moura est venu marquer le deuxième de Tottenham

GETTY

Avant que Kane ne scelle le match et ne remporte son troisième

«Ils auraient dû ralentir le temps, mais ils ont joué un ballon carré et il a été intercepté.

« La dernière personne que vous voulez faire est Lucas Moura. Il récupère le ballon, court avec, contourne le gardien et place les Spurs au quatrième tour.

Plus à venir…

