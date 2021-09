Tottenham, blessé, pourrait offrir ses débuts en Premier League à Bryan Gil et Emerson Royal lorsqu’ils affronteront Crystal Palace samedi, avec jusqu’à sept joueurs potentiellement indisponibles

in

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, pourrait être privé de SEPT de ses joueurs de la première équipe lorsque son équipe affrontera Crystal Palace ce week-end, ce qui pourrait entraîner des changements importants.

Les Spurs se rendent à Selhurst Park le samedi midi, que vous pouvez écouter en direct et exclusivement sur talkSPORT, et le nord de Londres pourrait être dépourvu d’un certain nombre d’hommes clés, dont Heung-min Son.

Il y a des craintes pour Son après s’être blessé avec la Corée du Sud

L’attaquant sud-coréen s’est blessé au mollet lors du match de son pays contre l’Irak lors de la pause internationale, qui l’a vu s’absenter de l’affrontement avec le Liban mardi soir.

La gravité de sa blessure reste à voir et, s’ils sont sans le joueur de 29 ans, ils devront compter sur Steven Bergwin et Lucas Moura.

Oliver Skipp et Ryan Sessegnon sont également incertains pour le match de samedi après que le duo ait pris des coups alors qu’il figurait pour les moins de 21 ans anglais.

Oliver Skipp a joué chaque minute pour Tottenham jusqu’à présent cette saison

Skipp a commencé tous les trois premiers matches de championnat des Spurs jusqu’à présent cette saison et, malgré quelques moments difficiles, s’est relativement bien adapté au football de Premier League.

Cependant, le milieu de terrain a subi un revers mercredi soir après s’être blessé à l’aine qui l’a contraint à l’arrêt lors de la victoire des Young Lions contre le Kosovo.

Harry Winks pourrait remplacer son compatriote et partenaire Pierre-Emile Hojbjerg et Dele Alli au milieu de terrain.

Ces deux-là pourraient s’associer au milieu de terrain pour les Spurs samedi

Sessegnon, qui n’a pas vraiment été dans les plans de Nuno depuis que les Portugais ont pris le relais, a également subi une blessure alors qu’il était avec l’équipe de Lee Carsley.

Le joueur de 21 ans a un mauvais bilan en matière de blessures depuis qu’il a rejoint le club de Fulham en 2019, et il semble presque certain qu’il manquera le voyage à Palace.

Un joueur qui pourrait être en forme est Joe Rodon, qui n’a pas encore joué pour les Spurs cette saison. Le défenseur gallois a subi une blessure en août qui l’a exclu du début de la saison, mais s’est lié à son équipe nationale à mi-chemin de la pause internationale, ce qui a poussé à affirmer qu’il pourrait revenir.

Joe Rodon n’a pas encore joué cette saison

Sa disponibilité serait opportune, car les autres défenseurs centraux Cristian Romero et Davison Sanchez seront définitivement portés disparus dans l’est de Londres.

Le duo était tous les deux en Amérique du Sud en service international lors de la récente pause internationale, représentait respectivement l’Argentine et la Colombie, et par conséquent, ils ne pourront pas se connecter avec leurs coéquipiers de Tottenham pendant 10 jours en raison des directives COVID-19.

Cela pourrait laisser les Spurs à court de défenseurs centraux et voir Rodon revenir ou voir Japhet Tanganga jouer aux côtés d’Eric Dier, bien que le jeune ait été utilisé comme arrière droit jusqu’à présent cette saison.

Cristian Romero et Giovani Lo Celso ont connu une pause internationale mouvementée

Cela peut signifier que la signature estivale de Barcelone, Emerson Royal, fait ses débuts sur le côté droit de la défense.

Le milieu de terrain Giovani Lo Celso manquera également le match, l’Argentin rejoignant Romero et Sanchez parmi ceux qui sont pris dans les coulisses alors que le match de l’Argentine contre le Brésil a été abandonné plus tôt cette semaine.

Tous les trois s’entraînent actuellement en Croatie pour mettre fin à leur période d’isolement, le nouveau patron Nuno a confirmé qu’ils devaient revenir au club vendredi prochain.

“Je peux vous dire qu’ils sont en Croatie – c’est ce que nous avons décidé de faire pour essayer d’éviter plus de problèmes”, a déclaré le manager de Tottenham lors d’une conférence de presse.

« La solution était donc d’essayer de les faire venir dans un pays où, après cela, ils pourront rejoindre le groupe. Maintenant, ils travaillent avec la science du sport, un physio, en Croatie.

« Ils arriveront la veille du match contre Chelsea [on September 19] .

Les hommes disparus ouvrent la possibilité à une autre nouvelle recrue, Bryan Gil, de faire son premier départ en Premier League.

L’ailier espagnol pourrait s’aligner en attaque aux côtés d’Harry Kane, qui est revenu de l’Angleterre en bonne forme et en bonne forme après avoir marqué un but lors de chacun des trois matchs des Three Lions.

À quoi pourrait ressembler Tottenham face à Crystal Palace :

Comment Tottenham pourrait s’aligner contre Palace

