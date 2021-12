Tottenham bloque les cornes avec Mourinho sur la cible de transfert au milieu de terrain

Tottenham Hotspur a rejoint son ancien patron Jose Mourinho dans la course pour recruter le milieu de terrain Florian Grillitsch, selon des informations en Allemagne.

Grillitsch joue actuellement pour l’équipe de Bundesliga Hoffenheim, mais son contrat expire à la fin de la saison. Il semble probable qu’il partira en tant qu’agent libre à l’été 2022. Certains prétendants pourraient même tenter leur chance pour un accord à prix réduit en janvier.

L’international autrichien a disputé 12 matches de Bundesliga jusqu’à présent cette saison. Il a été capable de jouer en tant que milieu de terrain défensif ou défenseur central.

Ses qualités seraient utiles à de nombreux clubs, surtout s’il viendrait sans frais de transfert. Il a par la suite déjà été lié à plusieurs prétendants potentiels.

Tottenham était en fait lié à Grillitsch dès 2019. Cependant, rien ne s’est matérialisé et son nom est devenu flou – du moins pour les Spurs – depuis.

Maintenant, Sky Deutschland indique qu’il est à nouveau à l’ordre du jour. Antonio Conte voudra des renforts dans son équipe pour améliorer ses chances de succès dans le nord de Londres.

Le milieu de terrain est un domaine qu’il pourrait chercher à améliorer. Il y a eu des doutes sur l’avenir de Dele Alli, Harry Winks et Tanguy Ndombele.

Grillitsch pourrait remplacer tous ceux qui partent. Le fait qu’il puisse couvrir en défense – un autre domaine qu’ils souhaitent renforcer – pourrait également intéresser Tottenham.

Cependant, ils n’auront pas une course claire à sa signature – surtout si Grillitsch termine son contrat et est en mesure de choisir son prochain club en tant qu’agent libre.

Mourinho rivalise avec Tottenham pour Grillitsch

En effet, une équipe déjà établie dans la course à la signature de Grillitsch est celle dirigée par un visage très familier des fans de Tottenham. Jose Mourinho l’a sur sa liste restreinte de Roma.

Mourinho a tenté de renforcer le milieu de terrain dont il a hérité en prenant le poste de Roma cet été. Ses efforts ont été infructueux, cependant. En conséquence, il continue de parcourir le marché à la recherche de solutions potentielles.

Grillitsch est un candidat de choix pour Roma, créant ainsi potentiellement une bataille entre Mourinho et ses anciens employeurs.

Seul le temps nous dira quel club fera le plus d’efforts et élaborera l’offre salariale supérieure.

Grillitsch était également lié à Newcastle le mois dernier, bien qu’il n’y ait aucune mention d’eux dans la mise à jour la plus récente.

Tottenham a plus de cibles au milieu de terrain

Un autre milieu de terrain lié à Tottenham ces derniers mois a été Nahitan Nandez de Cagliari..

Nandez a rejoint l’équipe sarde en 2019 et s’est rapidement imposé dans leur formation. Jusqu’à présent, il a fait 88 apparitions pour le club.

Mais on craint maintenant qu’il ne gagne plus. Il s’est blessé lors de son récent match contre l’Udinese, qui doit encore être évalué. À l’approche de la trêve hivernale et du mercato, son temps avec Cagliari est peut-être écoulé.

C’est selon Calciomercato, qui affirme que plusieurs joueurs pourraient quitter l’équipe menacée de relégation. Malgré la mauvaise forme du club, la propre réputation de Nandez n’a pas diminué. En tant que tel, il a plusieurs prétendants prêts à lui donner la prochaine étape.

Selon le rapport, il pourrait rester en Serie A avec l’Inter Milan ou Napoli. Passer d’une bataille de relégation à un défi pour le titre serait un pas en avant pour le joueur de 25 ans.

Alternativement, il pourrait se lancer dans une nouvelle aventure en Premier League. Le rapport de Calciomercato rappelle que Leeds et Tottenham le surveillent depuis un moment.

Nandez peut également jouer en tant qu’arrière droit si nécessaire, sa polyvalence peut donc être utile à l’un de ses prétendants. De plus, on a le sentiment qu’il pourrait être disponible pour moins que sa clause libératoire de 36 millions d’euros.

L’international uruguayen espérait déjà quitter Cagliari cet été. Son agent maintient que des plans sont en place pour une sortie d’hiver, donc seul le temps dira où il finira.

