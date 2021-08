Tottenham confirme la signature d’un défenseur et un autre devrait arriver

in

Tottenham a obtenu sa troisième signature de l’été après avoir terminé le transfert du défenseur Cristian Romero d’Atalanta pour un montant d’environ 42 millions de livres sterling.

Les Londoniens du nord étaient liés à l’international argentin depuis un certain temps. Des informations ont été publiées plus tôt cette semaine selon lesquelles l’accord était sur le point d’être conclu. Et le site officiel du club a révélé la signature vendredi soir.

“Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Cristian Romero d’Atalanta”, indique un communiqué. «Cristian portera le maillot numéro quatre.

“Romero, 23 ans, rejoint après avoir été nommé” meilleur défenseur “de la Serie A la saison dernière, ses performances aidant l’Atalanta à remporter la troisième place consécutive en championnat.”

Le jeune a commencé sa carrière au club argentin Belgrano. Il a déménagé en Europe en 2018, rejoignant la formation italienne Gênes.

L’as né à Cordoue a ensuite déménagé à la Juventus mais a été prêté à Gênes pour 2019-2020, faisant 30 apparitions en Serie A. Romero a été prêté à l’Atalanta l’année dernière, un transfert qui est devenu permanent avant son transfert aux Spurs.

La Dea a payé 16 millions d’euros pour le défenseur central, ce qui signifie que le club a réalisé un énorme profit sur l’accord. Romero est la deuxième signature permanente des Spurs cet été.

Ailier Bryan Gil est arrivé de Séville alors que le gardien Pierluigi Gollini était une capture de prêt – également d’Atalanta.

Romero ravi de la décision des Spurs

Le transfert de Romero au Tottenham Hotspur Stadium n’était qu’une question de temps. Il a révélé jeudi le raisons de sa décision.

Il a déclaré à Sky Sport Italia (via Sport Witness): “Je suis heureux d’avoir à nouveau fait le bon choix. Je suis très content de l’année que j’ai passée à l’Atalanta. Je remercie tout Bergame, je suis désolé de le quitter mais je dois penser à ma carrière et j’espère que c’est un bon choix.

“Je dois continuer à grandir et à faire ça, je dois penser à bien faire maintenant.”

Il a ajouté : « Le championnat italien était très important pour moi ; cela m’a fait grandir à tous égards et je suis très heureux d’avoir joué ici et maintenant je dois continuer.

« La Premier League est un championnat très difficile. Mais je dois être prêt à tout faire et continuer comme je l’ai fait jusqu’à présent.

Romero a signé un accord de cinq ans avec Tottenham et remplacera Toby Alderweireld à l’arrière-garde. Le Belge a quitté le club cet été pour rejoindre la formation qatarie d’Al-Duhail après six ans avec les Lilywhites.

Davinson Sanchez est sur le point de partir et les Spurs seraient à la recherche d’un autre défenseur.

