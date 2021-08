Tottenham “dans leur droit” de jouer dur avec l’avenir de Harry Kane alors que Harry Redknapp compare la saga des transferts à la tentative de Chelsea de signer Luka Modric

Harry Redknapp a comparé l’actuel Harry Kane à Tottenham à la situation à laquelle Luka Modric a été confrontée alors qu’il était managé au club.

Kane ne s’est pas présenté au terrain d’entraînement des Spurs pendant deux jours consécutifs après son retour lundi.

Kane devrait retourner sur le terrain d’entraînement de Tottenham cette semaine

Le joueur de 28 ans souhaite quitter le club du nord de Londres cet été, mais le club a résisté aux approches de Man City.

Les champions en titre de la Premier League auraient déposé une offre de 100 millions de livres sterling.

Pour l’ancien manager de Tottenham Redknapp, c’est comme si l’histoire se répétait.

En 2011, Chelsea a appelé Modric et a fait trois offres pour l’international croate, mais le président du club têtu Daniel Levy a refusé de vendre.

Le milieu de terrain n’a quitté les Spurs qu’un an plus tard, lorsqu’il a rejoint le Real Madrid.

Modric était recherché par Chelsea en 2011

En rejoignant talkSPORT Breakfast mardi, Redknapp a déclaré: «Quand j’ai eu Luka Modric à Tottenham, c’était assez similaire.

« Chelsea lui a fait une offre fantastique et il aimait le déménagement, mais il était sous contrat et Daniel [Levy] n’accepterait pas leur offre alors il dut rester.

“Luka a continué et a joué et a dit” donnez-moi une saison de plus et nous vous vendrons avec la bonne offre “.

« Il semble que quelque chose de similaire se soit produit avec Harry. Daniel a dit “donnez-nous un an de plus”, mais à moins qu’il n’ait quelque chose par écrit ou un chiffre réel.

“Daniel est probablement en train de dire ‘Je vais te vendre, j’ai dit que je te vendrais l’année prochaine et je le ferai, mais je ne vais pas te vendre bon marché. Si je ne reçois pas l’argent que je veux, vous ne déménagerez pas ».

« Tottenham a le droit de le faire.

Redknapp a offert à Kane ses débuts aux Spurs en 2011

“Autant j’aime Harry, c’est un joueur fantastique et un grand garçon, mais il est dans une situation difficile parce que si Daniel n’obtient pas l’argent qu’il veut, il ne dira pas” nous t’aimons Harry, tu as été un grand serviteur et nous allons vous laisser partir pour ce montant ».

« Il va vouloir le plein montant avant de le laisser partir. »

Redknapp était le patron de Tottenham qui a offert à Kane ses débuts au club et il était un peu surpris de ne pas être présent sur le terrain d’entraînement du club.

Il a ajouté : « Vous ne vous attendiez pas à cela. J’aurais pensé qu’il s’était présenté et qu’il avait de nouveau rencontré Daniel et que tout s’était arrangé.

“J’étais un peu surpris.

« Ce n’est pas la meilleure façon de s’y prendre. Il est tellement aimé à Tottenham et ce serait dommage que cela se gâte.

Kane est frustré par le manque de trophées remportés par Tottenham

« Cela ne devrait pas [get spoilt] à cause de ce qu’il a fait et à quel point il aime le club.

«Il sent juste que le moment est venu de bouger et il doit s’y prendre de la bonne manière.

« Son agent, ou quiconque, doit s’asseoir avec Daniel, mais à moins que Daniel n’obtienne l’argent qu’il veut, cela n’arrivera pas.

«S’il veut 160 millions de livres sterling et que quelqu’un offre 130 millions de livres sterling ou 140 millions de livres sterling, ils ne l’auront pas.

“Daniel ne bougera pas.”

