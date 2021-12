Tottenham dans une bataille à quatre pour le gardien Sam Johnstone

Le numéro trois anglais Sam Johnstone espère obtenir un transfert en Premier League en janvier et il y a un intérêt à le faire atterrir, selon TEAMtalk.

West Bromwich Albion lui aurait dit qu’ils envisageraient une offre pour lui au cours du Nouvel An, car il pourrait partir pour rien à la fin de la saison à l’expiration de son contrat.

Johnstone, 28 ans, a jusqu’à présent évité les tentatives de West Brom pour lui faire signer une prolongation, au milieu de l’intérêt de l’élite.

Malgré la relégation de West Brom au championnat, Johnstone a maintenu sa place dans l’équipe d’Angleterre. Mais pour rester dans l’esprit de Gareth Southgate, il pense qu’il a besoin d’un football de haut niveau.

Tottenham fait partie de ceux qui envisagent de faire un pas dans la nouvelle année, en fonction du prix demandé par West Brom.

Les Spurs ont actuellement Hugo Lloris comme numéro un. Ils ont prêté Pierluigi Gollini pour être son adjoint pour la saison.

Nous comprenons que Newcastle, qui sera bientôt très dépensier, garde également un œil sur Johnstone alors qu’il envisage un nouveau gardien de but.

Le premier choix actuel de Newcastle est Martin Dubravka, tandis que Karl Darlow est son principal remplaçant.

West Ham surveille également les développements. Le numéro 1 des Hammers, Lukasz Fabianski, a 36 ans et est en fin de contrat l’été prochain. Par conséquent, ils cherchent à signer un nouveau tireur après avoir également signé Alphonse Areola en prêt cet été.

Un précédent rapport du Telegraph affirmait West Ham mène la course pour Johnstone.

Les Rangers aussi en course pour Sam Johnstone

On pense également que les champions écossais des Rangers se tournent vers Johnstone et ils pourraient même proposer un pré-contrat en janvier en vue de la saison prochaine et au-delà.

Johnstone a disputé 153 matches avec West Brom depuis qu’il les a rejoints en 2018. De ces matchs, il a gardé 41 cleansheets, encaissant 198 buts.

La saison dernière était sa première en tant que numéro un de la Premier League. Il a joué dans tous les matchs de West Brom sauf un, mais n’a pas pu les sauver de la chute.

Sur une base individuelle, il s’est cependant bien comporté et vise à nouveau à faire ses preuves dans l’élite.

Johnstone a gardé 11 draps propres en 22 apparitions en championnat cette saison.

