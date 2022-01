Tottenham de Conte, voulant «vendetta» contre Chelsea

01/11/2022 à 21:47 CET

Roger Payro

Le premier finaliste de cette édition du Carabao quittera Londres ce mercredi (21h00). Chelsea, qui a battu Tottenham 2-0 au match aller avec un avantage, mais Le désir de « vendetta » de Conte avec l’entité « bleue » et les bonnes performances de son équipe à domicile ils remplissent d’espoir la paroisse « de l’éperon ».

Le retour de l’entraîneur italien au Pont n’était pas du rêve. Après une sortie tendue à l’été 2018 en raison de ses désaccords avec le propriétaire Roman Abramovich, Les chemins de Chelsea et Conte se sont croisés la semaine dernière, où son ancienne équipe vient de le surpasser. Heureusement pour lui, l’actuel manager de Tottenham se retrouve avec l’atout du retour pour ramener le « lilywhite » en finale de la Coupe EFL, où en 2021 Pep’s City l’a laissé sans titre.

La performance des « éperons » à domicile avec Conte est remarquable. Sept victoires et un match nul marquant au moins deux buts à chaque match. Tottenham, qui a souffert en FA Cup contre une League One, aura besoin de son fort et de ses buts.Romero, Dier, Bergwijn and Son, absents ce mercredi soir.

Pour sa part, Chelsea est invaincu lors de ses dix derniers matchs bien qu’une série de matchs nuls aient rendu la lutte pour le Premier ministre difficile. Dans ce contexte, le truc du Carabao remporte des entiers pour que Thomas Tuchel parie sur un onze de gala malgré les revenus du match aller. Il est attendu dans le onzième Lukaku, une fois constitué, et aussi à Képa profitant du fait que Mendy est avec le Sénégal en Coupe d’Afrique.

« Tu n’as rien à prouverOn sait de quoi il est capable », a déclaré l’Allemand à propos de son élève, qui est toujours suivi à la loupe. Kanté Oui Thiago SilvaAprès avoir terminé leur isolement, ils se sont entraînés ce mardi et sont à la disposition de Tuchel. Chilwell, Chalobah et James sera absent pour cause de blessure.

Compositions probables :

Tottenham (3-5-2) : Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies ; Emerson, Höjbjerg, Skipp, Winks, Reguilón ; Lucas Moura et Kane.

Chelsea (3-4-2-1) : Képa ; Azpilicueta, Rüdiger, Sarr; Ziyech, Jorginho, Kovacic, Alonso ; Mont, Havertz ; et Lukaku.

Arbitre: André Marriner.