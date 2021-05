Tottenham de Mauricio Pochettino retourne une possibilité très réelle avec la légende française Zinedine Zidane maintenant disponible pour le poste au Paris Saint-Germain, a déclaré talkSPORT

Mauricio Pochettino sceller un retour choc à Tottenham cet été est une possibilité très réelle, ont déclaré des sources françaises à talkSPORT.

Et c’est à cause du manège managérial fou qui est sur le point de secouer le niveau d’élite du football européen cet été – et ça tourne déjà.

.

Pochettino est le nouveau manager du PSG et il pourrait amener Messi au club

Pochettino a repris le Paris Saint-Germain il y a seulement cinq mois, mais des informations cette semaine ont affirmé qu’il était prêt à retourner aux Spurs après avoir échoué à s’installer en France.

Ces cinq mois ont vu l’Argentin remporter les deux premiers trophées de sa carrière d’entraîneur, mais il y a déjà des doutes sur son avenir après avoir raté le titre de Ligue 1 à Lille.

Daniel Levy a limogé Pochettino en tant que manager de Tottenham il y a 18 mois, mais ressent apparemment des regrets pour son départ et tient maintenant à le ramener, à la suite de leur pari raté en embauchant Jose Mourinho.

L’écrivain de football français Erik Bieldermann a rejoint talkPORT 2 vendredi matin pour offrir une perspective parisienne sur les rumeurs.

Et il a déclaré que le deuxième départ de la légende française Zinedine Zidane au Real Madrid signifie que le retour de Pochettino en Premier League pourrait être très attendu, car Zizou est l’un des rares entraîneurs du football mondial à pouvoir gérer ce qui est considéré comme le “ travail impossible ” en France.

.

Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid pour la deuxième fois après la première saison sans trophée des géants espagnols depuis plus d’une décennie

«Les sources de cette histoire viennent d’Angleterre et nous avons été assez surpris», a déclaré Bieldermann.

«Mais nous avons depuis eu un autre canal d’information, et c’est à propos de Zidane. Zidane a officiellement quitté le Real Madrid et Zidane a déclaré qu’il souhaitait reprendre ses activités le plus tôt possible.

“Nous nous attendions à ce qu’il aille à la Juventus, mais ils ont maintenant Allegri.”

Massimiliano Allegri est de retour à la Juventus après que les géants italiens ont annoncé le départ de la légende du club Andrea Pirlo en tant qu’entraîneur vendredi matin.

Bieldermann a ajouté: «Nous nous attendions à ce que Zidane attende que Didier Deschamps démissionne de son poste de sélectionneur de la France après la Coupe du monde 2022, mais maintenant vous pensez juste …

«C’est l’histoire anglaise de Pochettino prêt à retourner aux Spurs, et en attendant Zidane est sur le marché.

«Alors, tout à coup, c’est comme, mon Dieu, c’est une belle histoire. La perspective française passe par Zidane et la perspective anglaise passe par Pochettino.

.

Pochettino a remporté deux trophées en moins de six mois en tant que manager du PSG, mais pourrait-il revenir à Tottenham 18 mois après avoir été limogé par le président des Spurs, Levy?

«Mais être le manager du PSG est le travail impossible en France, comme être le manager de l’équipe nationale en Angleterre.

«Il s’agit de gagner la Ligue des champions mais aussi pour le manager c’est d’être libre. L’entraîneur n’a pas le contrôle au PSG, ce ne sont pas les vrais patrons – juste un mot avec Carlo Ancelotti, Unai Emery et Thomas Tuchel.

«Ils vont tous se plaindre du fait que le manager n’est pas l’homme de puissance du PSG, l’homme de puissance est tout le vestiaire, le président et son bras droit, Leonardo.

«De tous les top managers du monde, je dirais que Zidane et Pep Guardiola sont peut-être les deux qui peuvent dire… ce que je ne peux même pas dire ici pour rester poli à la radio.

Fondamentalement, collez deux doigts sur la hiérarchie du club et obtenez leur propre chemin.

.

Embaucher Zidane est leur prochain manager pourrait être un coup de maître du PSG alors qu’il tente de garder la main sur Mbappe

Et n’oublions pas, Zidane est une légende nationale. Il n’a peut-être aucune allégeance passée au PSG, étant né à Marseille et ayant gravi les échelons à Cannes, mais Bieldermann dit que cela n’aura pas d’importance.

Et il pense que ce pourrait être un coup de maître de la part des géants de la Ligue 1 de garder la main sur la superstar française Kylian Mbappe.

«Il a d’abord joué à Cannes où il a grandi comme jeune footballeur, puis il a déménagé à Bordeaux, mais c’est un fan de Marseille, un marseillais accro.

«C’est un joueur né à Marseille et toute sa famille est dédiée à Marseille mais c’est un entraîneur de classe mondiale, donc ça ne vous dérange pas les racines marseillaises si vous avez la chance d’aller au Paris Saint-Germain. Bien sûr, il voudrait y aller.

«Mais si Pochettino s’en va, le message est un peu étrange. Les propriétaires du PSG sont très fiers et ils n’aimeront pas que leur entraîneur parte au bout de six mois et n’ayant pas remporté le titre.

«Ce n’est qu’un message positif si vous dites que Pochettino retourne aux Spurs mais que Zidane arrive. Ensuite, le message à Mbappe est que vous avez toutes les bonnes raisons de rester et de signer un nouvel accord avec nous.

