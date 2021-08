Tottenham découvre le destin des barrages de l’Europa Conference League avec l’équipe de Nuno Espirito Santo pour affronter Pacos de Ferreira ou Larne dans la compétition inaugurale de l’UEFA

in

Tottenham affrontera soit l’équipe portugaise Pacos de Ferreira, soit l’équipe nord-irlandaise du Larne FC en barrages de la première Ligue Europa Conference.

Les Spurs affronteront le vainqueur de ces deux équipes dans l’espoir de se qualifier pour les phases de groupes du tournoi nouvellement formé.

Nuno mettra tout en œuvre pour la gloire en Europa Conference League

La première étape aura lieu le jeudi 19 août, tandis que la seconde aura lieu le jeudi 26 août.

Tottenham a atteint le dernier tour de qualification après avoir terminé septième de la Premier League.

Pendant ce temps, le Celtic affrontera Tobol Kostanay ou le MSK Zilina s’ils abandonnent les qualifications pour la Ligue Europa.

La semaine dernière, les espoirs des Bhoys en Ligue des champions ont pris fin au deuxième tour de qualification pour la deuxième année consécutive alors que les hommes d’Ange Postecoglou ont été éliminés par les Danois de Midtjylland.

Le Celtic s’est effondré de la Ligue des champions la semaine dernière et ils pourraient être très bientôt en Europa Conference League

Les matchs de l’Europa Conference League se joueront les jeudis soirs aux côtés de l’Europa League.

Le vainqueur de la Conference League se qualifiera pour la phase de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine, à moins qu’il ne se soit qualifié pour la Ligue des champions.

À propos de la compétition, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a déclaré : « La nouvelle compétition interclubs de l’UEFA rend les tournois interclubs de l’UEFA plus inclusifs que jamais.

“Il y aura plus de matches pour plus de clubs, avec plus d’associations représentées dans les phases de groupes.”