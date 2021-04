Tottenham dénonce les insultes racistes à Son

12/04/2021 à 20:45 CEST

Le match qui a affronté Tottenham Hotspur contre Manchester United cette semaine semble avoir connu un incident de racisme, tel que rapporté et dénoncé par le club ‘Spur’ lui-même sur ses réseaux sociaux.

Il parait, Fils de Heung-min, qui était le buteur du Londres, aurait reçu des insultes racistes lors de la rencontre dans lequel les hommes de Mourinho ont fini par perdre par 1 but à 3.

“Un autre match et encore une fois l’un de nos joueurs souffre du fléau du racisme. Nous avons informé les plateformes et nous procéderons à un examen complet avec la Premier League pour déterminer l’action la plus efficace à l’avenir. Nous sommes avec vous, Sonny », a écrit le compte officiel de Tottenham en espagnol sur Twitter.

Le club va donc enquêter sur les faits avec le corps anglais pour réagir plus sévèrement à l’avenir, et pour que de tels épisodes ne se reproduisent plus.

En Espagne, l’épisode le plus récent est celui dénoncé par Diakhaby à Cadix-Valence, lorsque, soi-disant, Juan Cala l’aurait insulté racialement. LaLiga, après avoir enquêté sur les faits, a déterminé qu’il n’y avait aucune preuve pour incriminer Cala pour l’insulte raciste.