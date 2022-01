Tottenham dévoile une fresque spectaculaire de 25 pieds en l’honneur de la légende Ledley King

Un hommage à Ledley King a été révélé au cœur de Tottenham et le club espère que ce sera le premier d’une longue série à honorer leurs anciens joueurs.

La peinture murale présente une grande image de King, avec une plus petite image de célébration de lui en dessous, avec les mots « King Ledley »

Tottenham dévoile la fresque de la légende Ledley King

Ledley a rejoint les Spurs en tant qu’écolier et a fait 323 apparitions en équipe première entre 1999-2012, capitaine du club aux honneurs de la Coupe de la Ligue en 2008.

En voyant la murale réconfortante, Ledley a déclaré: «C’est un véritable honneur pour moi d’avoir un hommage comme celui-ci au cœur d’une communauté qui compte tellement pour moi.

Les rumeurs ont commencé vendredi dernier avec des informations faisant état d’une légende des Spurs de 25 pieds de haut repérée sur Tottenham High Road. Nous vous dévoilons maintenant toute l’histoire 👇https://t.co/em7N4iDWwa#KingOfN17 pic.twitter.com/T5pzW0hHIB – THST (@THSTOfficial) 10 janvier 2022

« J’ai toujours partagé une relation incroyable avec le club et ses fans, qui m’ont soutenu contre vents et marées, et je tiens à remercier le Tottenham Hotspur Supporters’ Trust et MurWalls pour leur travail fantastique sur la fresque.

« Le fait de savoir que je suis perçu de cette manière par nos fans me rend incroyablement fier et montre pourquoi ce club – mon seul et unique club – est si spécial. »

Une belle réaction de @LedleyKing à sa fantastique fresque de Tottenham. Un hommage approprié à une légende @spursofficial, payé par les fans @THSTOfficial, créé par les artistes de rue ace @MurWalls, sur un mur offert par @TottenhamSports. Pour @bbcnews @bbclondon pic.twitter.com/2EcXIGK5yT – Luke Hanrahan (@LukeHanrahan) 11 janvier 2022

La peinture murale est commandée et financée en partie par le Tottenham Hotspur Supporters’ Trust [THST] et le membre du conseil d’administration Rob White a déclaré que « cela ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des Spurs ».

White a ajouté : « Les peintures murales sont un excellent moyen de faire connaître les grands joueurs et les grands moments.

.

Ledley King a fait 323 apparitions pour Tottenham entre 1999-2012

« Cela a pris environ 18 mois. Nous avons commencé par identifier les sites potentiels, découvrir à qui ils appartenaient, puis chercher à obtenir l’autorisation pour le projet. Pour diverses raisons, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Surtout lors de l’introduction d’un concept relativement nouveau dans une zone. L’espoir est qu’une fois cette première murale en place, d’autres personnes proposeront des sites appropriés.

« La vision à long terme est d’avoir environ 10 à 12 œuvres d’art sur l’histoire des Spurs à travers Haringey, qui aident à raconter l’histoire du club. »