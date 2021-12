Tottenham devrait se débarrasser du duo Conte défavorisé aux rivaux de Prem

Tottenham a été pressenti pour décharger un duo qu’Antonio Conte a écarté d’un rival de Premier League dans ce qui serait un accord « intelligent ».

Conte approche bien sûr de sa première fenêtre de transfert alors que Éperons chef. Il y a eu beaucoup de discussions sur qui le manager italien aimerait faire entrer. Mais il y a aussi des sorties sur les cartes en janvier.

Milieu de terrain Dele Alli semble prêt pour un déménagement temporaire. Il a beaucoup de mal à gagner du temps de jeu depuis l’arrivée de Conte.

Et de même, le défenseur Joe Rodon s’est retrouvé en marge. Lui aussi pourrait être en route pour relancer sa carrière.

Fait intéressant, les deux stars du nord de Londres ont été liées à Newcastle, qui recherche des joueurs Prem éprouvés.

L’initié du transfert de Tottenham, John Wenham, pense que les laisser tous les deux rejoindre les Magpies aurait du sens pour toutes les parties.

« Si Newcastle s’intéresse à Joe Rodon, je m’attends à ce qu’il y ait un accord intelligent à conclure là-bas », a-t-il déclaré à Football Insider.

«Je pense que si on disait à Newcastle qu’ils pouvaient en signer un de façon permanente et prendre l’autre en prêt avec une option d’achat, cela conviendrait à Tottenham.

«Évidemment, vous ne pouvez pas prêter deux joueurs du même club, donc c’est hors de question.

« Vous pouvez également comprendre pourquoi Newcastle hésiterait davantage à acheter Dele Alli compte tenu de sa mauvaise forme ces dernières années.

« Ce sont les accords que Tottenham examinera, nous l’avons fait dans le passé. Je me souviens que nous avons vendu une fois quatre joueurs à Portsmouth, puis un autre groupe de joueurs à Sunderland.

« Cela faciliterait également le mouvement pour les deux joueurs. C’est loin au nord et ils peuvent tous les deux s’appuyer l’un sur l’autre.

Moment difficile à Tottenham

Pendant ce temps, Conte a déclaré qu’il avait eu une semaine « terrible » face à l’épidémie de coronavirus au club.

« La semaine dernière a été terrible car le gouvernement décide, de la bonne manière, de fermer le terrain d’entraînement et d’arrêter notre séance d’entraînement. J’ai eu la conférence de presse où il est très difficile de parler de football », a-t-il déclaré.

« Ensuite, nous avons eu jeudi, vendredi et samedi sans aucune session. Dimanche, nous avons recommencé à travailler avec peu de joueurs, car nous avions aussi des problèmes avec les moins de 23 ans.

« Nous avons commencé avec 13/14 joueurs [on Sunday] et aujourd’hui, nous nous sommes entraînés avec 16 joueurs et plus de jeunes joueurs.

Conte a poursuivi: «Le Covid n’est pas seulement 10 jours et plusieurs fois il apporte avec ce virus une situation qui rend votre corps moins fort. Pour cette raison, vous avez des joueurs blessés après Covid.

« C’est le gros problème auquel nous devons être bons pour faire face à l’avenir. Pour amener ces joueurs touchés par le Covid à être en forme et éviter les blessures. Cela pourrait être le gros problème à l’avenir. Pas les dix jours.

