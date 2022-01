Tottenham devrait terminer dans le top quatre de la Premier League cette saison par Jamie O’Hara, qui fait étonnamment l’éloge d’Arsenal mais reste « pas convaincu » par Manchester United sous Ralf Rangnick

Tottenham est désormais favori pour terminer dans le top quatre cette saison, insiste Jamie O’Hara, qui reste « pas convaincu » par Manchester United sous Ralf Rangnick.

Avec Manchester City, Liverpool et Chelsea qui devraient terminer dans les trois premiers de la Premier League cette saison, il est largement admis qu’il y a quatre équipes qui sont prêtes à concourir pour la dernière place de la division en Ligue des champions.

Tottenham devrait terminer dans les quatre premiers

Arsenal, West Ham, Tottenham et Manchester United sont à quatre points l’un de l’autre alors qu’ils cherchent à s’assurer une place parmi les quatre premiers à la fin de la saison.

Et, après la nomination d’Antonio Conte en tant que patron des Spurs plus tôt cette saison, O’Hara est convaincu que son ancien club a maintenant ce qu’il faut pour terminer quatrième.

Les Spurs n’ont pas encore perdu en huit matchs de championnat sous Conte et ont devancé Watford samedi pour se rapprocher de deux points d’Arsenal, quatrième, à deux points, après avoir joué deux matchs de moins que leurs rivaux du nord de Londres.

« Les gens vont me traiter de fou et dire que je porte mon chapeau des Spurs, mais je pense vraiment aux Spurs », a déclaré O’Hara à talkSPORT lorsqu’on lui a demandé qui il aimerait terminer dans le top quatre cette saison.

Conte a considérablement amélioré les Spurs depuis qu’il a pris le relais plus tôt cette saison

«Nous avons maintenant le manager et il a inculqué cette incrédulité que nous allons gagner des matchs, même lorsque nous ne jouons pas très bien.

« Nous n’avons pas très bien joué contre Watford mais nous avons obtenu un résultat dans les derniers instants. Nous n’avons pas marqué de vainqueurs de dernière minute comme ça depuis des années.

« C’est génial à voir et je pense que s’il est soutenu dans la fenêtre de transfert et si Daniel Levy lui donne de l’argent et dit: » D’accord, nous ne sommes pas loin, nous y sommes presque, nous nous sommes frayés un chemin back’, je pense que nous pouvons y entrer.

Arsenal a également impressionné O’Hara, malgré sa défaite contre Manchester City ce week-end.

Cependant, l’ancien milieu de terrain dit qu’il n’est « pas convaincu » par Manchester United sous Ralf Rangnick.

L’Allemand a été nommé à la suite du limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer plus tôt cette saison et a commencé à mettre en œuvre un style de jeu gegenpressing chez les Red Devils.

Mais, après quelques mauvaises performances récemment, ils sont clairement encore un travail en cours, et O’Hara ne pense pas qu’ils soient prêts à rivaliser avec les meilleures équipes de la division.

Rangnick n’a pas eu d’impact immédiat à United

« Je ne suis pas convaincu par Man United, je vais être totalement honnête avec vous.

« Je pense qu’Arsenal a été formidable, je pense qu’ils ont vraiment bien joué. Ils ont en fait cette conviction, ils jouent un excellent football et je pense qu’ils méritaient quelque chose du match contre Man City.

«Je ne suis pas convaincu par Man United et ce système 4-2-2-2. Ils ont joué trois équipes vraiment médiocres et je pense que lorsqu’ils se heurteront à une équipe vraiment supérieure, je pense qu’ils seront renversés.