Tottenham «  doit limoger Jose Mourinho et vendre Harry Kane ou Heung-min Son  », a déclaré un fan après le crash des Spurs de la Ligue Europa au Dinamo Zagreb

Un fan de Tottenham a appelé à ce que Jose Mourinho soit limogé à la suite de leur nuit désastreuse en Europe et a déclaré de façon sensationnelle qu’ils devraient vendre Harry Kane ou Heung-min Son.

Les Spurs se sont écrasés hors de la Ligue Europa en perdant 3-0 contre le Dinamo Zagreb alors qu’ils étaient battus 3-2 au total par l’équipe croate.

. Jose Mourinho sera sous pression après la défaite de Tottenham

Mourinho subit une pression croissante suite à sa mauvaise saison en Premier League et un échec en Europe le mettra à nouveau sous le feu.

talkSPORT 2 a commenté en direct le match contre Zagreb, la légende des Spurs Clive Allen l’appelant un résultat « désastreux » pour le club.

DJ Majestic et Anthony King ont accueilli les Spurs Focus Hour sur talkSPORT 2 immédiatement après le coup d’envoi, où un fan a fait des remarques étonnantes.

. Heung-min Son a raté la défaite du Dinamo Zagreb sur blessure

Le partisan de Tottenham, Cody, a déclaré: «Jose, je pense qu’il faut y aller. D’un résultat comme celui-ci, je ne pense pas qu’il puisse vraiment récupérer. Cela me rappelle quand nous avons perdu contre le Bayern la saison dernière.

«Après cela, c’était fait pour Poch et il n’y avait plus de retour. Maintenant, et c’est un gros, gros appel, je pense que même vendre quelqu’un comme Harry Kane ou Son est une option.

Ce fut une journée sombre pour les Spurs et l’animateur du Sports Bar, Jason Cundy, pense qu’ils sont entrés avec la mauvaise mentalité.

«Ils ont joué avec la peur», a déclaré Cundy. «Ils sont entrés dans le match sans chercher à marquer. Jose empire avec la façon dont il met ses côtés en place.

«Vous auriez pensé qu’une avance de 2-0 aurait suffi sans que l’équipe à l’extérieur n’obtienne de but.

«En prenant cette avance, vous pensiez qu’un but à l’extérieur aurait été suffisant, mais c’est la peur du football.

. Ce n’était pas une nuit heureuse en Croatie pour Harry Kane

«Les Spurs étaient à genoux. Leur mentalité d’entrer dans ce jeu était tout à fait fausse.

«Il empire Jose. C’est un jour noir dans les performances européennes des Spurs. C’est juste là-haut avec les défaites les plus embarrassantes.

«Je ne sais pas d’où va José d’ici. Ils ont la finale de la Coupe de la Ligue. Il peut gagner un match unique, il l’a prouvé cette saison.

«Si ce n’est pas le cas, où vont-ils les Spurs?»