Tottenham donne à Newcastle un test de réalité

17/10/2021 à 20:08 CEST

Newcastle Il a commencé la semaine en rêvant grand, d’un avenir meilleur et d’un projet d’une ampleur énorme. Il a fini par la plaquer contre la réalité. Le Tottenham de Nuno, Harry Kane et son fils Il a montré aux « pies » qu’elles feraient mieux de ne pas trop penser aux prochaines saisons et de se concentrer sur le présent. Sinon, son avenir au sein du Premier ministre sera en danger.

NOUVEAU

TOT

Newcastle United

Darlow ; Manquillo, Lascelles, Clark, Ritchie ; Willock (Murphy, M.77), Hayden, Longstaff (Shelvey, M.60) ; Saint-Maximin, Wilson (Fraser, M.77), Joelinton.

Tottenham Hotspurs

Lloris ; Emerson, Romero, Dier, Reguilón ; Hojberg, Skipp ; Lucas Moura, Ndombele, fils ; Kane.

Buts

1-0 M.1 Wilson ; 1-1 M.17 Ndombele ; 1-2 M.22 Kane ; 1-3 M.45 sont ; 2-3 M.89 Dier (pp).

Arbitre

André Marriner. TA : Longstaff (M.34), Clark (M.54), Hayden (M.68), Shelvey (M.78, M.83) / Emerson (M.64). TR : Shelvey (M.83).

Les « éperons » dominent facilement les Nordistes, bouleversés au départ par l’effervescence générale de la ville, mais limités plus tard par leur manque de talent. Les stands n’ont même pas eu le temps de s’arrêter d’applaudir les nouveaux propriétaires, Yasir Al-Ramayyan et Amanda Staveley, présent dans la boîte, que Callum Wilson les a dépassés. L’attaquant a pris une minute pour diriger le filet pour le premier but de la nouvelle ère. Le problème est que Ndombele Il lui a fallu 10 minutes pour leur montrer que, pour l’instant, la vie est la même.

Le milieu de terrain français a égalisé le score d’un coup du lapin à l’équipe de Darlow, soutenu par la passivité de la pire défense de la Premier League, et Kane les a plongés dans le pessimisme avant une demi-heure, avec une vaseline molle pour marquer son premier but dans ce premier ministre.

Arrêtez-vous pour éviter un drame dans les tribunes

Newcastle avait déjà baissé les bras, s’était rendu à la domination de Tottenham et sans capacité de réaction, et, soudainement, le jeu a atteint l’un de ses moments les plus tendus. L’arbitre a suspendu le match au bord de la mi-temps après un avertissement de Sergio Reguilon, qui a entrevu dans les tribunes alors qu’un fan local a subi un urgence médicale grave. Les footballeurs se sont arrêtés net, l’arbitre a arrêté le crash et les médecins des deux clubs ont bondi avec un défibrillateur sur la personne touchée.

La pause a duré 25 minutes, justifiée et salvatrice car le ventilateur a repris connaissance et a pu être transféré à l’hôpital stabilisé, comme l’a confirmé Newcastle lui-même.

Au redémarrage, avant la pause, Ils mettraient le 1-3 après une grande action de Lucas Moura et Kane, qui a donné le laissez-passer de la mort à la Coréenne pour la pousser et transformer la seconde moitié en procédure. En temps de blessure, un Le propre but de Dier il a composé le tableau de bord, une anecdote dans un match qui certifie que Newcastle ne veut pas rêver à son avenir, mais réparer son présent.