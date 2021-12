Tottenham donne de l’espoir alors que Rafa Benitez est prêt à sacrifier l’homme clé d’Everton

Everton serait ouvert à l’idée de vendre le gardien Jordan Pickford pour collecter des fonds pour Rafa Benitez afin de renforcer son équipe.

Pickford, 27 ans, est avec les Toffees depuis juin 2017, lorsque les Merseysiders ont payé 25 millions de livres sterling à Sunderland pour sa signature. Le natif du nord-est a disputé 158 matches de Premier League avec les Bleus et 175 toutes compétitions confondues. L’Angleterre est venue appeler en 2016, l’ancienne star des prêts de Bradford City étant désormais fermement établie comme le numéro un du pays.

Il a été sélectionné 42 fois par les Three Lions et a disputé la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie. Pickford faisait également partie de l’équipe qui a perdu contre l’Italie lors de la finale du Championnat d’Europe de l’été dernier.

Cependant, sa forme au niveau du club a parfois été inégale, mêlant brio et erreur vitale. Il n’y a aucun sens que Benitez se séparerait du tireur d’élite sur ses capacités.

Mais, évalué à environ 30 millions de livres sterling, son départ permettrait à l’Espagnol de se concentrer sur d’autres zones du terrain, selon The Sun. Cependant, ce prix peut également être un problème, les clubs refusant traditionnellement de se séparer de ces sommes en hiver.

Tottenham a récemment été lié avec un mouvement pour le gardien. L’actuel numéro un des Spurs, Hugo Lloris, sera hors de contact à la fin de la campagne.

Le manager Antonio Conte sait qu’il doit régler la situation, avec le Français peu susceptible de signer un nouvel accord. Mais l’Italien espère toujours garder le vétéran.

« Bien sûr, nous aurons le temps de parler de lui et je le considère comme un joueur important pour son expérience », a-t-il déclaré aux journalistes cette semaine.

« C’est un bon gardien avant tout et de nombreuses années au club, il a toujours montré un grand engagement pour ce club. »

Pickford inconscient des barbes d’experts

Pickford a été un habitué de Gareth Southgate lors de l’ascension de l’Angleterre aux échelons supérieurs du football international. Il est maintenant l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe et a montré une capacité à se produire sur la plus grande scène.

Mais il a ses détracteurs, Jose Mourinho en particulier le désignant comme un possible maillon faible. Mais il n’a pas pris la peine l’as né à Washington qui a riposté de manière typiquement haussière.

« Laisse les parler. C’est du bruit », a-t-il déclaré à l’époque. « J’ai l’impression que j’ai mon travail à faire, qu’ils ont leur travail à faire.

«Je me concentre sur faire tout ce que je peux sur le terrain d’entraînement, comme toujours. Donner 100 pour cent, toujours s’améliorer, essayer d’obtenir un ou deux pour cent de mieux à chaque fois, garder les draps propres.

LIRE LA SUITE: Everton « chasse » le remplacement de Benitez mais les problèmes restent au-dessus de la cible