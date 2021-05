Tottenham en alerte rouge pour le retour de Mauricio Pochettino alors qu’il “ demande à quitter le Paris Saint-Germain ”

Mauricio Pochettino a ouvert la porte à un retour potentiel à Tottenham après avoir demandé au Paris Saint-Germain de partir.

De nombreux rapports suggèrent que l’Argentin est prêt à revenir dans le club dont il était en charge pendant cinq ans, son sort se terminant en novembre 2019 lorsque le président des Spurs, Daniel Levy, l’a limogé.

Pochettino a remporté deux trophées au PSG mais a connu de nombreux revers

On pense que Pochettino et Levy ont toujours de bonnes relations et le patron du PSG a déjà affirmé qu’il serait prêt à retourner un jour aux Spurs.

Le joueur de 49 ans a pris les commandes du PSG en janvier mais a connu des difficultés dans la capitale française. Les hommes de Pochettino ont été bien battus par Manchester City en demi-finale de Ligue des champions et ont perdu le titre de Ligue 1 face à Lille.

Pochettino est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2022 mais Goal, selon le Daily Mirror, rapporte qu’il a clairement indiqué qu’il voyait son avenir ailleurs et qu’il aimerait quitter le Parc des Princes.

Cependant, l’ancien patron des Spurs a été lié au Real Madrid, qui recherche également un nouveau manager avec le départ de Zinedine Zidane plus tôt cette semaine.

Pochettino est très populaire parmi les fans des Spurs mais le Real Madrid serait une offre très tentante

Pochettino a déjà parlé du Real Madrid comme d’un travail de rêve, tandis qu’il pourrait être chargé de reconstruire les Spurs sans l’homme vedette Harry Kane, qui est lié à un déménagement cet été.

Andros Townsend de talkSPORT croit que l’incertitude entourant l’avenir de Kane rend le retour des Pochettino Spurs “ impossible ”.

«Je ne pense pas qu’il y ait aucune chance dans ce monde que Pochettino retourne aux Spurs sans Harry Kane. C’est impossible », a déclaré Townsend à talkSPORT.

« Sur le marché actuel, qu’allez-vous obtenir pour 150 millions de livres ?

Perdre Kane serait une position peu enviable pour tout nouveau boss des Spurs.

« Si nous avions cette conversation dans un an, je le croirais. J’ai ressenti la façon dont Pochettino est parti, c’était plutôt en bons termes.

«Daniel Levy et lui ont tous deux en quelque sorte dit qu’ils se sépareraient et verraient ce qui se passerait à l’avenir.

«Je pense que c’est peut-être un an trop tôt. Pochettino n’a pas fait ce qu’il voulait faire au PSG. Les Spurs ont emprunté une voie différente et cela a échoué.