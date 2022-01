Tottenham en pourparlers sur le transfert de Cameron Carter-Vickers au Celtic alors que Daniel Levy se penche pour une grosse torsion sur les frais

Tottenham est en pourparlers avec le Celtic pour permettre à Cameron Carter-Vickers de signer un accord permanent en Écosse, selon un rapport.

L’arrière central est une star des Spurs qui a gravi les échelons et n’a pas réussi à faire sa percée en équipe première. Au lieu de cela, il a été prêté à Sheffield United, Swansea et Bournemouth.

Cette saison n’a pas été différente. En effet, il a déménagé au nord de la frontière aux côtés d’Ange Postecoglou.

Carter-Vickers profite de son temps avec le Celtic et il a joué chaque minute de tous les matchs de Premiership écossaise du club, sauf un. Il a également joué dans la course du club au triomphe de la Coupe de la Ligue écossaise en décembre.

En tant que tel, le Daily Record a affirmé que les géants écossais voulaient le capturer définitivement.

Celtic a la possibilité d’acheter Carter-Vickers dans le cadre de son contrat de prêt qui, selon le journal, vaut environ 6 millions de livres sterling.

Cependant, une incertitude demeure sur le montant final des frais. Avec les add-ons, ce chiffre pourrait « augmenter considérablement », ajoute le rapport.

De même, les conditions de la structure de paiement d’un accord restent floues.

Carter-Vickers a fait ses débuts à Tottenham en septembre 2016, mais il n’en a fait que quatre de plus depuis.

Le dernier en date est arrivé en août lorsqu’il a affronté Pacos de Ferreira en Europa Conference League.

Entre les deux, il a signé sept périodes de prêt – toutes dans des clubs différents – tout en ne réussissant pas à faire sa percée aux Spurs.

En plus du Celtic, de Sheffield United, de Swansea et de Bournemouth, Carter-Vickers a joué pour Luton, Stoke et Ipswich.

Clé de vente Carter-Vickers pour Tottenham

De retour à Tottenham, le patron Antonio Conte cherche à améliorer son équipe avec de nouvelles recrues dans la fenêtre de transfert de janvier.

Cependant, des rapports ont affirmé que les ventes de joueurs s’avéreront essentielles pour lever des fonds.

Le directeur du football, Fabio Paratici, aurait souligné à Conte qu’il devait vendre des joueurs avant de pouvoir acheter. Alors que le produit de l’académie Carter-Vickers apporterait un bénéfice garanti, les Spurs pourraient devoir réduire leurs pertes sur certains joueurs de la première équipe.

Mais le président Daniel Levy est un opérateur avisé. En tant que tel, Paratici fait face à une grande tâche pour convaincre son collègue chef de sa stratégie.

