Tottenham est prêt à se débarrasser de Dele Alli et Matt Doherty dans le but de signer un attaquant et un arrière droit dans la fenêtre de transfert de janvier

Tottenham est prêt à se séparer de Dele Alli et Matt Doherty en janvier alors qu’ils recherchent un nouvel attaquant, a-t-il été rapporté.

Alli a produit l’une de ses meilleures performances de mémoire récente alors que les Spurs se battaient pour un match nul contre Liverpool ce week-end, mais son avenir reste incertain.

getty

Alli était un acteur clé dans ses premières années chez les Spurs, mais sa forme est tombée d’une falaise ces derniers temps

.

Alors que Doherty n’a pas encore correctement installé les Spurs depuis son arrivée à l’été 2020

En plus d’un nouvel attaquant, Antonio Conte envisage un nouvel arrière droit et l’Athletic rapporte qu’il serait prêt à déplacer Alli et Matt Doherty afin de financer ces transferts.

Cependant, le rapport ajoute qu’un manque de liquidité et de mouvement sur le marché des transferts en janvier rendra ces transactions difficiles.

Mais l’acquisition d’un nouvel attaquant pourrait poser plus de questions sur l’avenir de Harry Kane, qui était fortement lié à un déménagement à Manchester City cet été.

Kane a lutté pour la forme ce trimestre, marquant seulement deux buts en Premier League jusqu’à présent, cependant, Conte soutient son joueur vedette pour redécouvrir sa forme.

Kane a cependant marqué lors de la dernière sortie en championnat des Spurs

« C’était peut-être dommage pour Harry qu’il ne marque pas », a déclaré Conte à talkSPORT après la victoire 3-0 des Spurs sur Norwich en décembre.

« Je suis content de sa performance. C’est une période vraiment étrange pour lui car quand il tire, il ne marque pas.

« Je pense que cela va changer très bientôt. »

« Nous parlons d’un attaquant de classe mondiale », a ajouté Conte.

« Je suis très heureux et enthousiaste de l’avoir dans mon équipe. C’est un joueur avec beaucoup de talent, je l’aime bien et je pense que c’est un joueur très important pour nous.

« Je suis content de l’avoir.

OFFRE DE PARIS DU JOUR

888SPORT offre 45 £ de paris gratuits pendant la période de Noël lorsque vous placez un pari de 10 £ – RÉCLAMEZ ICI

Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/€ Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis • Vous devez parier un minimum de 10 £/€ avec une cote de 1/ 2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable pendant 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions générales de retrait et Les conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org