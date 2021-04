« Tottenham est une équipe ambitieuse »

01/04/2021 à 20:52 CEST

Alberto Teruel

Arsène Wenger a donné son avis sur l’avenir de Harry Kane. L’attaquant anglais, dont l’avenir a été lié au Barça, au Real Madrid, à Manchester United et à Manchester City, semble déterminé à faire un saut dans sa carrière. et commencer à gagner des titres, c’est pourquoi le légendaire entraîneur français a voulu lui donner des conseils à travers une déclaration pour beIN Sports.

Les affirmations de Harry Kane sont nobles, mais Wenger pense que Tottenham peut les satisfaire et l’aider à briller au plus haut niveau. « Tottenham sont dans une position où ils peuvent être ambitieux, il ne faut pas les juger sur la position qu’ils occupent actuellement en championnat. Ils étaient à la tête du Premier ministre en décembre, et ils étaient un adversaire coriace lorsque j’entraînais Arsenal. «

Pour surmonter cette séquence de défaites, Tottenham doit s’accrocher à la figure d’un leader, et pour le manager d’Arsenal de l’invincible, ce chiffre est assumé par Kane. « Il a été un vrai leader de Tottenham jusqu’à présent, et est le leader de l’équipe anglaise. Je respecte énormément votre engagement et votre qualité; J’aime voir qu’il peut jouer à 10 car la qualité de ses passes, la rapidité, sa vision du jeu et ses capacités d’exécution sont exceptionnelles. «

Malgré les mauvais moments que traversent les Spurs, Harry Kane connaît une saison sensationnelle. L’Anglais ‘9’ enregistre 17 buts et 13 passes décisives en 27 matchs de Premier League et, avec Heung-Min Son, forme le tandem le plus redoutable de la ligue.. Ces chiffres le confortent en tant que meilleur buteur et meilleur assistant de Premier League, tout en faisant de lui le joueur qui a directement participé au plus de buts (30).

Malgré les premiers conseils, Wenger comprend la position ambitieuse de Harry Kane, qui est également l’un des meilleurs moments de sa carrière. « Il est le seul à pouvoir évaluer cette situation, un joueur comme celui-ci est toujours demandé par d’autres clubs », a-t-il conclu.