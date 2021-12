Tottenham et Antonio Conte ont porté un coup dur alors que six joueurs sont testés positifs pour COVID-19 avant un programme festif chargé

Tottenham a été touché par une épidémie de COVID-19 avec jusqu’à six joueurs et deux membres du personnel testés positifs au club.

Les Spurs sont invaincus en quatre matches de Premier League depuis qu’Antonio Conte a pris les commandes le mois dernier, mais leurs préparatifs pour le programme festif chargé ont été un coup dur avec des membres clés de l’équipe isolés à la suite d’un test positif.

GETTY

Une épidémie de COVID-19 était la dernière chose dont Conte avait besoin

Selon de nombreuses informations, un certain nombre de joueurs et de membres du personnel de Conte ont renvoyé lundi des tests de flux latéral positifs.

C’est un mauvais moment pour le club du nord de Londres avant quelques semaines chargées, mais il est affirmé qu’aucune décision ne sera prise concernant leurs prochains matchs jusqu’à ce que ceux qui ont été testés positifs subissent des tests PCR mardi.

Le club du nord de Londres affrontera Rennes jeudi lors de son dernier match de groupe de la Ligue Europa Conference avant de se rendre à Brighton en Premier League ce week-end.

Ils ont ensuite un voyage dans les Midlands pour affronter Leicester le 16 décembre.

Conte, dont l’équipe est passée à la cinquième place de la Premier League avec trois victoires consécutives, ne serait pas l’une des personnes qui ont renvoyé un test positif.

Cependant, six joueurs auraient été testés positifs, et si ces cas sont confirmés, ils devront s’isoler pendant dix jours – ce qui les ferait rater jusqu’à trois matchs et causerait au patron italien un gros casse-tête de sélection.

Les Spurs ont facilement envoyé une équipe faible de Norwich le week-end dernier pour continuer leur bonne série de résultats sous Conte

La nouvelle intervient après que la Premier League a signalé 12 tests de coronavirus positifs parmi les joueurs et le personnel du 29 novembre au 5 décembre.

Entre ces dates, 3 154 personnes ont été testées au cours de deux séries de tests.

La semaine dernière, sept tests positifs ont été signalés.

Les Spurs, cependant, auraient suffisamment de joueurs pour aligner une équipe pour le match de jeudi, car les règles de l’UEFA stipulent que les matchs ne peuvent être reportés que si un club a moins de 13 joueurs, ou aucun gardien de but, disponible.

