Tottenham et Aston Villa testent l’engagement de la star de Southampton

Passant de deux joueurs de premier plan cet été, Southampton a définitivement assumé le rôle de vendeur de cette fenêtre de transfert. Cependant, le plus gros test pour le club pourrait être sur le point de venir. Malgré les commentaires contraires, les Saints pourraient être sur le point de voir leur détermination testée en ce qui concerne le capitaine du club James Ward-Prowse.

Selon un rapport de Mike McGrath du Telegraph, Aston Villa et Tottenham Hotspur sont intéressés par la signature de la star de Southampton cet été. Le rapport poursuit en indiquant qu’une offre de Tottenham pour Ward-Prowse pourrait arriver dès la semaine prochaine. Compte tenu du statut du joueur de 26 ans au club, il est probable que seule une offre substantielle sera considérée par Southampton.

Une étoile locale

Une question encore plus importante, cependant, tourne autour de Ward-Prowse lui-même. À savoir, le milieu de terrain central voudrait-il même quitter le club de la côte sud ? Visage populaire tant dans les vestiaires que dans les tribunes, Ward-Prowse est peut-être la plus grande star des Saints depuis Matt Le Tissier.

Né à Portsmouth, Ward-Prowse a grandi dans une famille pleine de supporters de Portsmouth. Cependant, malgré cette connexion, il a rejoint l’académie de Southampton à l’âge de huit ans. Faisant ses débuts en équipe senior à l’âge de 16 ans, il est devenu une star majeure pour les Saints au cours des dix dernières années.

De manière impressionnante, l’international anglais a, au cours des deux dernières saisons, commencé chaque match de Premier League pour Southampton. Pendant ce temps, sa renommée s’est rapidement propagée grâce en partie à sa merveilleuse capacité de coup franc. Le joueur de 26 ans a mené la Premier League au cours des deux dernières saisons pour les buts sur coup franc, l’Anglais marquant dix fois sur coups francs au cours de sa carrière.

Malgré cela, l’exploit le plus impressionnant est peut-être l’amélioration continue du milieu de terrain d’une année à l’autre. Marquant seulement trois buts lors de ses cinq premières saisons dans la première équipe, Ward-Prowse semblait n’être qu’un jeune joueur solide. Cependant, au cours des cinq dernières saisons, Ward-Prowse a marqué 28 fois pour les Saints.

Protège-garde au-delà de l’important

Combinez ce qui précède avec ses racines académiques et Ward-Prowse est facilement le joueur le plus aimé de cette équipe de Southampton. Un statut détenu non seulement par les supporters du club mais aussi par ceux à l’intérieur du club. S’exprimant lors du forum des fans du club, le PDG de Southampton a rapidement étouffé toute rumeur selon laquelle James Ward-Prowse quitterait le club cet été : « Ce qui est important de dire, c’est à quel point il est important pour nous. C’est un joueur important en Premier League et toutes les équipes voudraient de lui mais pour nous, il est au-delà de ce niveau. J’ai une liste des six nouveaux joueurs devant moi et au moins la moitié, lorsqu’ils ont signé, ont dit qu’ils étaient ici à cause de la ville, du manager et aussi pour jouer avec James Ward-Prowse – en particulier les plus jeunes. “

Ajoutez le statut de Ward-Prowse parmi les supporters, et vous avez un joueur qui n’est pas susceptible de changer de club. Bien qu’une offre solide des Spurs ou de Villa puisse changer cela, il semble prêt à rester avec un joueur de Southampton pendant longtemps.

