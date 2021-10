Tottenham et Everton sont touchés à la poursuite d’un potentiel défenseur des bonnes affaires

Un défenseur qui a suscité l’intérêt de Tottenham et, plus important encore, d’Everton aurait porté un coup aux deux parties dans leur poursuite.

Nuno Espirito Santo et Rafael Benitez ont repris leurs équipes respectives de Premier League cet été et ont identifié le même domaine de faiblesse : le défenseur central. Les Spurs ont récemment perdu le solide duo belge de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld.

Et Benitez est apparemment mécontent des options défensives dont il dispose à Goodison Park.

Il a été quelque peu justifié dans cette prise comme les caramels n’ont gardé que deux feuilles blanches en neuf matchs jusqu’à présent cette saison.

Ces derniers mois, eux et Éperons sont tombés sur la même cible pour combler le fossé dans leurs équipes.

Défenseur du Milan AC Alessio Romagnoli est dans la dernière année de son contrat et est donc sur le point de partir.

Tottenham étaient liés avec le joueur de 26 ans en juin. Everton, quant à lui, aurait jeté leur dévolu sur lui il y a quelques semaines.

Son club italien cherche à le lier à un nouvel accord. Cependant, ils ne sont pas en mesure d’offrir le salaire de 6 millions d’euros qu’il reçoit actuellement.

Cependant, malgré cela, il veut toujours rester avec eux et est prêt à accepter une réduction de salaire pour le faire, selon Tuttomercarto.

Robinho, Eto’o ou Johnson ? Quel exemple suivra Newcastle avec sa richesse nouvellement acquise ?

Une offre n’a pas encore été faite par AC. Ils devraient présenter un accord qui représenterait la moitié de son salaire actuel, plus des bonus.

Reste à voir si ce sera une baisse trop importante pour Romagnoli. Tottenham et Everton pourraient encore le tenter avec un accord exceptionnel.

Étant donné qu’il ne coûtera pas un centime à acheter, cela peut être une possibilité réaliste. Mais pour l’instant, il semble que le défenseur italien ne soit pas intéressé par un départ.

Le coup des Spurs expliqué

Ailleurs, le président de Metz Bernard Serin a expliqué pourquoi Tottenham a piqué tous les autres prétendants à la signature du jeune milieu de terrain passionnant Pape Sarr.

Le jeune de 18 ans a rejoint le club le 27 août, les Spurs versant à Metz 14,6 millions de livres sterling pour sa signature.

Cependant, l’international sénégalais jouera pour la formation de Ligue 1 cette saison, après son retour à Metz. Les Londoniens du nord ont fait venir cinq nouveaux joueurs pendant la saison morte.

De grandes choses sont attendues de Sarr, qui a également été poursuivi par un certain nombre de rivaux de Tottenham en Premier League.

LIRE LA SUITE: Le chef de la Ligue 1 révèle comment la carte d’as de Paratici a conclu un accord avec Tottenham pour la future star