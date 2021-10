Tottenham et les stars de Man Utd « veulent le Real Madrid » dans la refonte d’Ancelotti

Carlo Ancelotti a été pressenti pour réviser son milieu de terrain du Real Madrid en 2022, et deux signatures coûteuses de Tottenham et Manchester United souhaitent toutes deux rejoindre la révolution, selon un rapport.

Alors que Barcelone lutte sous le poids de sa dette financière, le Real Madrid semble être dans une course à deux chevaux avec l’Atletico pour la domination nationale. Il est maintenant temps pour Los Blancos de se rétablir comme le club numéro un d’Espagne. Cependant, le point de vente espagnol Defensa Central affirme qu’ils pourraient être sur le point de déchirer leur corps de milieu de terrain.

La publication affirme qu’Isco ne se verra pas proposer de nouvelles conditions lorsque son contrat expirera à la fin de la saison. De plus, les liens avec l’ancien prêteur d’Arsenal Dani Ceballos pourraient être rompus s’il part à la recherche de minutes garanties.

Luka Modric a également révélé qu’il renouvelait ses contrats avec Real « d’année en année ». À 36 ans, son séjour au Bernabeu pourrait toucher à sa fin, avec Marco Asensio qui a été lié à la fois à Arsenal et Liverpool après avoir été « mis en vente ».

Ancelotti est donc confronté à une reconstruction majeure du milieu de terrain. En tant que tel, Defensa Central met en lumière quatre étoiles qui «veulent» combler le vide.

Tout d’abord, enregistrez Tottenham signature Tanguy Ndombele est cité. Le jeune de 24 ans a exprimé son désir de quitter les Spurs au cours de l’été, bien qu’une sortie ne s’est pas concrétisée.

Ndombele a coûté à Tottenham 55,45 millions de livres sterling en 2019. Cependant, il n’a pas répondu aux attentes de trois managers différents dans le nord de Londres.

Il était étonnamment lié à Chelsea début octobre, tandis que Jose Mourinho aurait envie d’une autre fissure pour récompenser le talent de Ndombele à Rome.

Deuxièmement, la fuite Manchester United inadapté Donny Van de Beek est listé.

Le Néerlandais a eu un impact minimal depuis son arrivée pour un montant initial de 35 millions de livres sterling de l’Ajax en 2020. Malgré des luttes fréquentes, Fred et Scott McTominay ont régulièrement été sélectionnés en tête.

Paper Talk d’aujourd’hui a livré des citations fortes de l’ancien général des États-Unis, Paul Ince. Il a insisté sur le fait que Van de Beek doit partir afin de ressusciter sa carrière. qui est venu au milieu accusations Solskjsaer a « ouvertement » menti au joueur pendant son temps de jeu.

Selon Defensa Central, Van de Beek et Ndombele, ainsi que Franck Kessie et Marcelo Brozovic « veulent tous porter le maillot du Real Madrid ».

Et avec leur milieu de terrain ayant bientôt besoin d’un renforcement important, une série de raids pourrait être sanctionnée.

Le Real Madrid envisage un accord à prix réduit avec Tottenham

Pendant ce temps, le Real Madrid serait ouvert à l’idée de signer à nouveau Sergio Reguilon, mais seulement s’il obtient une remise importante, selon un rapport.

L’idée du retour de l’arrière latéral à Madrid a déjà été évoquée. En fait, il y a environ 12 mois, le jeune de 24 ans a ouvert la perspective d’un retour lorsqu’il a qualifié Madrid de «maison».

Maintenant, la discussion a repris avec Defensa Central affirmant que « le Real Madrid n’a ni décidé ni exclu le rachat de Sergio Reguilon ».

La clause doit expirer l’été prochain, donc Real a moins de 12 mois pour récupérer son homme. Et apparemment, ils ont l’intention de négocier une réduction sur le prix qui facilitera leur processus de prise de décision.

Un prix de 40 millions d’euros serait trop élevé pour le Real. C’est parce que le joueur « n’a pas fait de saut de qualité notable à Londres ».

Le Real espère qu’une offre comprise entre 30 et 33 millions d’euros sera suffisante pour que les Spurs vendent Reguilon.

