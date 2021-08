Tottenham et Liverpool écoutent alors que l’entraîneur publie une mise à jour intrigante sur le milieu de terrain

Dans cet épisode de sac postal réservé aux abonnés du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani et Lucas Navarrete discutent : – Marcelo descendra-t-il le tableau de profondeur au fur et à mesure que la saison avance ? – A quoi pense Kylian Mbappé maintenant ? – La quantité de spéculations ridicules autour de Mbappe – La […] More