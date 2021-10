Tottenham et Man City tiennent des pourparlers initiaux pour signer le défenseur central commandant

Tottenham et Manchester City seraient tous deux en pourparlers pour signer le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger, qui sera sous contrat l’été prochain.

L’Allemand de 28 ans est devenu un acteur clé pour Thomas Tuchel et a joué un rôle déterminant dans la Bleus gagner la Ligue des champions la saison dernière. Cependant, son contrat expire à la fin de la saison et jusqu’à présent, les négociations sur un nouveau sont au point mort.

Cela a conduit un certain nombre de clubs à s’intéresser au défenseur central. Les Spurs, City, la Juventus et le PSG ouvriraient la voie, bien que Barcelone et le Bayern Munich sont également en lice.

En ce qui concerne les négociations de Chelsea, Chelsea serait disposé à offrir jusqu’à 150 000 £ par semaine. Cependant, Rudiger attend une somme plus importante qui pourrait ne pas être disponible.

Et maintenant, Gianluca Di Marzio déclare que Nuno Espirito Santo et Pep Guardiola sont prêts à agir.

L’expert des transferts déclare que la star allemande est sur le point de rejoindre une liste de quatre clubs.

Il a déclaré : « Rudiger est en pourparlers avec la Juventus, Man City, Tottenham et même le PSG, qui ont toujours besoin d’un défenseur. Il est difficile de le voir signer un nouveau contrat. Il rejoindra l’une des quatre équipes mentionnées.

Tottenham a certainement besoin d’un défenseur central de grande classe, avec Eric Dier et Davinson Sanchez de manière incohérente. Cristian Romero était le meilleur défenseur d’Italie la saison dernière mais il n’est qu’en prêt, tandis que Joe Rodon et Japhet Tanganga sont encore inexpérimentés au plus haut niveau.

Quant à City, il est difficile de voir où Rudiger s’inscrit – avec Ruben Dias, Aymeric Laporte et John Stones les principaux noms et Nathan Ake un solide back-up.

Rudiger a joué 160 matchs pour Chelsea dans toutes les compétitions jusqu’à présent. Cependant, il a admis qu’il était sur le point de quitter les Blues plus tôt dans l’année.

« J’étais fermé [to leaving]. Il y avait vraiment deux équipes, peut-être une équipe que j’envisageais, c’était le PSG pour être honnête. Il y avait [a] appel aussi avec Mourinho, mais c’est quelque chose au final qui ne s’est pas produit, et avec Tuchel aussi, [but it] ne s’est pas produit.

Alors que Man Utd lutte, les Spurs, Arsenal ou Leicester peuvent-ils écraser les quatre premiers de la Premier League?

L’avenir de Kepa se précise

Pendant ce temps, l’avenir du gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga semble susceptible d’être en Italie, mais peut-être pas dans la destination attendue après l’annonce de l’intérêt d’un autre club.

Kepa a perdu sa place de numéro un de Chelsea et il est peu probable qu’Edouard Mendy l’abandonne de si tôt. Cela a provoqué un dilemme pour les Bleus, qui ont investi une somme record du monde pour un gardien de but lors de la signature de l’Espagnol en 2018.

Il a passé deux saisons comme premier choix, mais a été fermement délogé depuis l’arrivée de Mendy. Kepa n’a joué que trois matches cette saison jusqu’à présent, gardant deux draps propres. A 27 ans, il voudra retrouver un temps de jeu plus régulier.

Pour ce faire, il semble qu’il devra quitter Chelsea, même s’ils l’ont sous contrat jusqu’en 2025. Quelques clubs s’intéressent toujours à lui, malgré sa perte de forme. Même ainsi, il semble impossible pour Chelsea de récupérer les frais qu’ils ont dépensés pour lui.

Ils devront traiter chaque offre au fur et à mesure – et les appels peuvent provenir d’Italie.

La Juve prête à rivaliser avec la Lazio pour le stop

Il y a eu beaucoup de rumeurs sur un transfert de Kepa vers la Lazio ces dernières semaines. Une telle décision le réunirait avec l’ancien patron des Blues Maurizio Sarri, avec qui il a déjà eu un désaccord tristement célèbre. qui a maintenant été brossé sous le tapis.

Le gardien de premier choix de la Lazio est actuellement Pepe Reina, mais l’ancien homme de Liverpool a 39 ans et sera progressivement éliminé. Kepa pourrait être un remplaçant possible.

Cependant, certains obstacles s’opposent à un accord. De plus, il est maintenant apparu qu’une autre équipe de Serie A souhaite la signature de Kepa. Selon Fichajes, la Juventus « insiste » pour le signer l’été prochain.

LIRE LA SUITE: Tuchel trouve une position parfaite pour l’homme marginal de Chelsea alors que les blessures mordent