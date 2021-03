Marcel Sabitzer pourrait quitter le RB Leipzig cet été.

Le milieu de terrain autrichien est connu pour sa polyvalence et son sens du but en Allemagne et a été lié à de nombreux clubs de Premier League dans le passé.

.

Sabitzer pourrait se diriger vers la Premier League cet été

Sabitzer a marqué six buts et enregistré deux passes décisives en 21 matches de Bundesliga cette saison avec le RB Leipzig à seulement quatre points du leader du Bayern Munich.

Et soulever le trophée le plus convoité d’Allemagne serait tout à fait le départ s’il s’agissait de sa dernière saison à Leipzig.

Si le triomphe se sentirait encore mieux pour le joueur de 27 ans, étant donné qu’il est dans le club depuis 2014 et qu’il a joué pour eux alors qu’ils étaient en 2.Bundesliga.

Ci-dessous, talkSPORT.com vous donne les détails sur qui Man United et les Spurs pourraient mettre la main sur.

Statistiques de la Bundesliga de Marcel Sabitzer – 2020/21

Âge: 27 ans Club: RB Leipzig Nationalité: Bundesliga autrichienne Apparitions: 21 départs: 18 Buts: 6 passes décisives: 2 tirs par match: 2 passes par match: 45,2 Taux d’achèvement des passes: 79,6% Nombre de passes clés par match: 1 Total de dribbles par match : 0,9 Duels aériens gagnés par match: 1,1 Tacles gagnés par match: 1,1 Interceptions: 1,4 Dégagements par match: 1 Quels sont les ragots?

Bild affirme que Sabitzer a déclaré aux chefs du RB Leipzig qu’il souhaitait partir à la fin de la saison.

Le rapport ajoute que Manchester United et Tottenham sont intéressés à signer le joueur de 27 ans, dont le contrat court jusqu’en 2022.

Il est entendu que Sabitzer pourrait être vendu pour environ 40 millions de livres sterling, car RB Leipzig ne veut pas risquer de le perdre lors d’un transfert gratuit l’année prochaine.

.

Sabitzer est l’un des premiers noms de la carrière du club de l’équipe RB Leipzig jusqu’à présent?

Sabitzer a commencé sa carrière avec le FC Admira Wacker Modling et les a aidés à être promus dans l’élite autrichienne en 2011.

Il a rejoint Rapid Vienna en janvier 2013 et y a passé 18 mois, avant d’accepter de signer pour RB Leipzig.

Sabitzer a été immédiatement prêté au Red Bull Salzburg pour la saison 2014/15 et a marqué un impressionnant 19 buts en 33 matches de championnat en remportant la Bundesliga en Autriche.

.

Sabitzer a joué dans un prêt avec Red Bull Leipzig lors de la saison 2014/15

À son retour au RB Leipzig, qui était alors au deuxième rang de l’Allemagne, il a joué un rôle clé dans leur promotion au sommet.

Il est depuis devenu l’un des meilleurs milieux de terrain de la Bundesliga avec 30 buts et 21 passes décisives en cinq campagnes.

Sabitzer est également un spécialiste de longue portée et a envoyé un autre rappel à Manchester United et Tottenham sur les raisons pour lesquelles ils devraient le signer avec un coup de foudre de 35 mètres contre Hertha Berlin le mois dernier.

Cependant, cela n’a pas toujours été simple pour Sabitzer, qui était responsable de l’un des deux buts lors d’une défaite 2-0 au match aller de la Ligue des champions contre Liverpool plus tôt cette saison.

Sa passe arrière maladroite a joué à Mohamed Salah qui n’a pas commis d’erreur de près alors que Liverpool a remporté le match nul 4-0 sur deux jambes.

Expérience internationale?

Sabitzer a représenté l’Autriche au niveau des moins de 16, 17, 18, 19, 21 ans et a fait ses débuts chez les seniors en 2012.

Il a représenté l’Autriche à l’Euro 2016 alors qu’ils se sont écrasés en phase de groupes après avoir échoué à gagner un match.

Sabitzer, qui a remporté 47 sélections pour son pays, aura une autre chance de laisser sa marque sur un tournoi majeur lorsque l’Autriche jouera à l’Euro 2020 cet été.

Ils sont en compétition dans un groupe avec les Pays-Bas, l’Ukraine et la Macédoine du Nord.

.

Sabitzer a marqué huit buts pour l’équipe nationale autrichienne. Que dit-on de lui?

L’ancien directeur sportif et entraîneur du RB Leipzig, Ralf Rangnick, a surnommé Sabitzer un « leader » et quelqu’un « qui n’a jamais aimé perdre ».

Il a déclaré: «Son développement n’aurait pas pu être meilleur.

«Il n’a jamais aimé perdre, ce que je crois absolument positif. Mais il était un peu trop excité.

«Il a clairement changé pour le mieux et est devenu un leader. La façon dont il a développé sa personnalité est remarquable. J’ai rarement vécu quelque chose de similaire.

Pendant ce temps, Sabitzer est resté timide lorsqu’il a été interrogé sur son propre avenir le mois dernier.

Il a déclaré: «J’ai un contrat jusqu’en 2022, pas seulement jusqu’à l’été.

.

Rangnick a entraîné Sabitzer lors de deux périodes en charge du RB Leipzig

«Il est devenu populaire d’interroger les joueurs sur leur avenir dès qu’ils entrent dans les 18 derniers mois de leur contrat, mais cela ne veut pas dire que tout doit être décidé à ce moment-là.

«Les membres de mon entourage savent que je réfléchis mais je ne suis pas stressé à ce sujet. Je me sens bien à Leipzig et au club, en plus nous avons du succès.

«Nous avons une chance de gagner des titres ici et il y a des gens au club qui veulent gagner quelque chose.

«C’est pourquoi je considère Leipzig comme l’un des grands clubs. Mais le RB Leipzig n’a pas besoin d’être le seul grand club de ma vie.