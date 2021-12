Tottenham et Newcastle ont offert un as au PSG avec Pochettino prêt à en éliminer sept

Mauro Icardi pourrait atterrir sur les genoux de Tottenham ou de Newcastle United après qu’un rapport ait révélé que le PSG était prêt à supprimer sept étoiles en janvier.

Newcastle et Tottenham pourraient tous deux grandement bénéficier d’un ajout offensif en janvier. Les Magpies viseront à se sortir du pétrin de peur de devenir le club le plus riche du monde en championnat.

Les Spurs, quant à eux, espèrent qu’Antonio Conte pourra les ramener dans le top quatre. Mais si Harry Kane continue de se débattre devant le but, les chances de se qualifier pour la Ligue des champions vont vite diminuer.

Conte a récemment révélé son plan du champ gauche pour remplacer Kane dans les semaines à venir lorsque l’attaquant bénéficiera d’un repos rare.

Mais selon Sport Witness (citant le point de vente français Foot Mercato), une solution plus permanente pourrait être trouvée sur le marché des transferts.

La source indique que le PSG est prêt à rompre les liens avec pas moins de sept étoiles en janvier. Cela semble une perspective ambitieuse, et l’article stipule que la suppression de trois est un objectif plus réaliste.

Les noms vérifiés sont Sergio Rico, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Rafinha. Le septième nom et le plus en vue de la liste est Mauro Icardi.

L’attaquant argentin, 28 ans, a été contraint de prendre du recul cette saison. Cela n’est pas surprenant étant donné que Mauricio Pochettino a à sa disposition Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar.

Icardi cherche un « rôle majeur » ailleurs

Néanmoins, les jours d’Icardi à Paris apparaissent désormais comptés et son envie de partir pour assumer un rôle plus « majeur » ailleurs est évoquée.

Les représentants d’Icardi auraient « essayé de l’offrir » à divers clubs à travers l’Europe. Un retour en Italie ne peut être écarté avec la Juventus nommée, mais le club turinois préfère Dusan Vlahovic de la Fiorentina.

A ce titre, les trois clubs en lice sont Barcelone, Newcastle et Tottenham.

Les Spurs ont également été fortement liés à Vlahovic. Mais si le prix du Serbe dissuade Fabio Paratici and co d’agir, Icardi représenterait une option plus économique.

La question des finances ne s’appliquera pas à Newcastle s’il fournit au PSG une réponse à ses questions.

Tottenham accélère la poursuite des meilleurs interprètes de Serie A

Pendant ce temps, Tottenham aurait pris des « mesures concrètes » pour signer l’arrière central de Turin Gleison Bremer, bien qu’ils devront peut-être attendre l’été pour conclure un accord.

Les hommes de Conte sont actuellement privés de leur défenseur le plus performant cette saison à Cristian Romero. L’Argentin s’est gravement blessé aux ischio-jambiers en service international devrait être sur la touche pendant plusieurs semaines encore.

Le directeur sportif Fabio Paratici a déjà été informé de l’arrivée d’un autre défenseur. Mais il semble que l’absence prolongée de Romero accélérera l’arrivée de renforts plus défensifs.

Un récent rapport italien a affirmé que les Spurs avaient intensifié leur intérêt pour la star brésilienne Gleison Bremer et avaient pris des « mesures concrètes » pour le signer.

Selon Calciomercato, le Brésilien est « l’un des défenseurs les plus performants » de la Serie A cette saison. Le rapport ajoute que ses performances ont suscité un « grand intérêt » de la part de plusieurs clubs.

Les deux géants de Milan, ainsi que Napoli, ont fait connaître leurs intentions. En effet, les Nerazzurri discutent déjà avec les représentants du joueur.

Cependant, il existe également un intérêt de la part de l’Angleterre, Paratici ayant « l’intention claire de l’amener » à Tottenham. Le rapport ajoute que Le Caire est ouvert à la vente du défenseur, mais que le prix de départ commencera à 25 millions d’euros.

