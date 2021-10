Tottenham et West Ham impliqués dans la bataille pour «le nouvel Erling Haaland»

Tottenham Hotspur et West Ham United ont tous deux été crédités d’un intérêt pour un attaquant qui devrait suivre l’ascension vers la célébrité d’Erling Haaland.

Le leader du Borussia Dortmund est l’un des joueurs les plus demandés du football mondial et sera hors de portée financièrement pour les deux rivaux londoniens. Cependant, alors que les deux clubs se tournent vers l’avenir, un autre joueur est apparu sur leur radar et pourrait suivre ses traces.

Roko Simic a rejoint l’ancien club de Haaland RB Salzburg en provenance du Lokomotiva Zagreb en juillet. Il a rapidement été prêté au FC Liefering, une équipe de départ de Salzbourg qui évolue en deuxième division autrichienne.

Simic s’est adapté rapidement et a inscrit six buts lors de ses neuf premières apparitions au Liefering. Il semble qu’il aura un bel avenir avec Salzbourg, qui l’a sous contrat jusqu’en 2025.

Mais les Jeunes Footeux prédisent des choses encore plus importantes pour le jeune attaquant, qu’ils décrivent comme « le nouveau » Haaland.

Ils signalent l’intérêt de cinq clubs pour l’attaquant d’origine milanaise, qui est le fils de l’ancien international croate Dario Simic. Tottenham et West Ham font partie du groupe « suivant de près » son développement.

Le Real Madrid, Monaco et le club frère de Salzbourg, le RB Leipzig, sont également intéressés.

Mesurant 1,9 m, Simic est déjà un gros espoir physique à 18 ans. Ses capacités techniques ne manquent clairement pas non plus compte tenu de son taux de but.

Alors qu’il a un long chemin à parcourir pour atteindre les niveaux de Haaland, plusieurs clubs sont conscients de son « énorme potentiel ». Par conséquent, ils seraient prêts à déménager pour lui avant que son prix n’augmente trop.

Tottenham pourrait faire avec un autre avant-centre, quelle que soit l’incertitude persistante quant à l’avenir de Harry Kane. Le capitaine anglais s’est engagé dans le club cet été, mais n’a pas précisé s’il pouvait partir en janvier ou non.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas d’avant-centre naturel ailleurs dans l’équipe pour le soutenir, après que les Spurs ont choisi de ne pas signer définitivement le prêteur Carlos Vinicius cet été.

Le besoin de West Ham d’un nouvel attaquant est également bien documenté. Ils ont vendu Sébastien Haller à l’Ajax en janvier, mais ont promis d’être patients pour apporter plus de profondeur à Michail Antonio.

Si jouer le long jeu les mène à Simic et qu’il progresse comme espéré, la stratégie pourrait porter ses fruits. Mais c’est clairement une course encombrée pour sa signature.

Salzbourg aura sûrement ses propres plans pour Simic, qui n’a pas encore joué pour sa première équipe mais qui a deux buts en deux matchs pour ses moins de 19 ans en UEFA Youth League.

Cependant, s’il a un potentiel similaire à celui de Haaland, ils pourraient avoir du mal à le garder trop longtemps – et la Premier League pourrait appeler.

Spurs, West Ham dans une autre bataille de transfert

À l’autre bout du terrain, TEAMtalk a récemment révélé que Tottenham et West Ham partagent tous deux un intérêt pour un gardien prometteur.

Ils regardent chacun le gardien anglais des moins de 21 ans Etienne Green, avec l’idée de l’amener à jouer au football de club dans son pays natal pour la première fois.

Green représente actuellement un club avec lequel il partage une similitude de nom, Saint-Etienne. Il est devenu leur premier choix et a récemment obtenu la récompense d’un contrat à long terme.

Mais les clubs de retour en Angleterre gardent un œil sur son potentiel alors qu’il continue de progresser en France, où il vit depuis l’âge de quatre ans.

Cependant, il a récemment retourné son allégeance internationale à son pays de naissance. Ensuite, s’y installer au niveau du club pourrait être dans sa ligne de mire.

Tottenham et West Ham pourraient soumissionner pour Green à l’été 2022. Il est peu probable qu’il soit bon marché, mais pourrait être utile pour l’un ou l’autre à long terme.

Le capitaine et numéro un des Spurs Hugo Lloris est dans la mi-trentaine et West Ham a également un département de gardien de but vieillissant.

Il semble que les deux formations londoniennes visent à se renforcer aux deux extrémités du terrain – et aient des idées similaires sur la façon de le faire.

LIRE LA SUITE: Paratici dément un écran de fumée, alors que Tottenham travaille secrètement sur un accord avec l’attaquant