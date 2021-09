Tottenham était prêt à payer des frais record de club pour la star cet été

in

Un rapport du média italien Calciomercato a affirmé que Tottenham était prêt à payer 90 millions d’euros pour un attaquant cet été.

L’équipe du nord de Londres a dépensé environ 116 millions de livres sterling pour faire venir cinq joueurs lors de la récente fenêtre de transfert, qui s’est clôturée le 31 août. Pierluigi Gollini et Cristian Romero sont tous deux arrivés sur des accords de prêt initiaux d’Atalanta.

Bryan Gil signé de Séville dans le cadre d’un accord qui a emmené Eric Lamela en Espagne. La starlette sénégalaise Pape Sarr s’est jointe pour 14,5 millions de livres sterling, tandis que leur seule acquisition le jour de la date limite était l’arrière droit brésilien Emerson Royal.

La saga des transferts de Harry Kane signifiait Tottenham étaient liés à un certain nombre d’attaquants de premier plan. Les buteurs anglais Danny Ings et Patrick Bamford étaient deux de ces joueurs.

Un attaquant qui semblait proche de rejoindre l’équipe de Nuno Espirito Santo est Lautaro Martinez de l’Inter Milan.

Tottenham a apparemment soumis une offre importante pour le joueur de 24 ans, avant d’être repoussé.

Calciomercato (via Sport Witness) écrit maintenant que le président des Spurs, Daniel Levy, était prêt à battre le record du club pour Martinez.

Il était prêt à se séparer de 90 millions d’euros (76,8 millions de livres sterling) pour amener l’international argentin en Angleterre, au cas où Kane partirait pour Manchester City.

Une telle décision aurait fait exploser le record existant du club. Il s’élève actuellement à 60 millions d’euros (53,8 millions de livres sterling), ce qui a conduit Tanguy Ndombele à rejoindre Lyon.

Le rapport indique que l’Inter n’était pas disposé à approuver une décision pour Martinez, malgré les frais énormes annoncés. Ils étaient déjà confrontés à la réaction des fans suite aux départs de Romelu Lukaku et Achraf Hakimi. Le joueur lui-même n’était pas non plus disposé à quitter la Serie A.

Martinez semble maintenant prêt à promettre son avenir à long terme à l’Inter. Le 8 septembre, des rapports ont émergé indiquant qu’il était en ligne pour un nouveau contrat de cinq ans.

Le joueur a marqué 51 buts pour l’Inter toutes compétitions confondues depuis qu’il a rejoint le club il y a trois ans.

Pochettino révèle la poursuite de Tottenham

L’ancien patron des Spurs Mauricio Pochettino a révélé sa chasse aux L’ailier marocain Hakimi alors qu’en Angleterre.

La paire s’est liée cet été, alors que Hakimi a rejoint le PSG pour 60,9 millions de livres sterling. Mais Pochettino a révélé qu’il y avait eu des discussions sur un déménagement aux Spurs dans le passé.

« Achraf est un jeune joueur [I have] suivi depuis [I was] à Tottenham », a-t-il déclaré à l’UEFA.

«Nous étions sur le point de le signer pour Tottenham, mais ensuite il est allé jouer pour Dortmund.

« Il a une grande capacité à courir, son potentiel physique est énorme. Il est jeune, il mûrit au niveau défensif, mais il apporte beaucoup en attaque.

