Tottenham exhorté à donner plus de temps à Nuno Espirito Santo alors que l’histoire d’Instagram de Ryan Mason alimente la spéculation

Tottenham a été invité à donner plus de temps à Nuno Espirito Santo alors que la pression augmente sur les Portugais après trois défaites consécutives.

Ce sont les défaites des Spurs contre Crystal Palace, Chelsea et Arsenal qui ont été particulièrement préoccupantes – concédant neuf buts et n’en marquant qu’un.

.

La pression monte sur Nuno

Les choses ne cliquent pas pour Nuno après sa nomination estivale, qui est intervenue après une longue recherche de direction par le président Daniel Levy.

La pression monte de la part des supporters pour régler la crise actuelle avec le Tottenham Hotspur Supporters Trust demandant une réunion avec Levy et son équipe pour décrire leur «vision stratégique à court et à long terme».

La spéculation continue de croître après l’histoire de Ryan Mason sur Instagram hier soir.

Mason, qui a pris en charge les Spurs après le départ de Jose Mourinho, a publié une photo du terrain d’entraînement du club avec la légende “à demain matin”.

Instagram – @ryan8mason

La publication Instagram de Ryan Mason a fait sensation

L’ancien attaquant de Tottenham, Darren Bent, pense que Nuno devrait avoir plus de temps pour renverser la vapeur.

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast : « Bien sûr, vous devez lui donner plus de temps. Écoutez, ce n’était un secret pour personne, il n’était pas le premier choix. Il le saura aussi.

«Je pense qu’ils ont parlé à six ou sept managers différents et ils parlaient de (Julian) Nagelsmann, mais ils n’avaient aucune chance de l’avoir. Il n’allait jamais y aller.

« Vous devez lui donner plus de temps. Ils ne disaient pas cela au début de la saison alors qu’ils étaient en tête du classement après trois matchs, aucun but encaissé et Arsenal était au plus bas.

.

Nuno a remporté le prix du directeur du mois d’août, mais les choses se sont détériorées

« Tout était chanté et dansé à l’époque, mais tout d’un coup, les trois derniers matchs, ils ont concédé neuf buts.

“Lorsque vous nommez un manager pragmatique et que vous jouez de cette façon là où vous jouez ce football de contre-attaque, vous courez toujours le risque qu’un seul but ne suffise pas.

« Ou si cela change et que vous commencez à perdre des objectifs, comment en sortez-vous ? C’est là que sont les Spurs à la minute.

« C’est un peu dur pour Nuno. Je comprends qu’il n’est pas la tasse de thé de tout le monde, mais tu dois lui donner plus de temps.

“Vous parlez de six ou sept matchs en Premier League, allez.”

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici