Tottenham exhorté à donner un nouveau contrat à Lloris, puis à signer son remplaçant

Tottenham a été soutenu pour donner au gardien vétéran Hugo Lloris un nouveau contrat, puis il lui a été demandé d’essayer de signer son éventuel remplaçant.

le 34 ans sera sans contrat cet été et est libre de discuter avec des équipes en dehors de l’Angleterre d’un changement d’été à partir de janvier. Cependant, il a été question de Éperons ces dernières semaines qu’un nouvel accord pourrait être sur les cartes.

En effet, Antonio Conte a réitéré sa volonté de garder le capitaine de la France, installé dans le nord de Londres depuis neuf ans.

Et en parlant à Football Insider, l’ancien défenseur de Leeds et de Man City, Danny Mills, pense que Lloris devrait être signé à nouveau, mais que Tottenham doit également garder un œil sur l’avenir en débarquant également son successeur.

Mills a déclaré: «Il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas faire les deux. Ils peuvent l’examiner et conclure qu’ils ont besoin d’une certaine concurrence à travers la porte.

« Mais garder Lloris dans les parages signifierait qu’ils ont un excellent gardien de but, qui connaît les tenants et les aboutissants du club. Il peut faire la transition vers ce rôle numéro deux.

«Ils n’ont pas un incroyable numéro deux prêt à intervenir, il n’y a donc aucune raison pour qu’ils ne puissent pas garder Lloris. Les gardiens peuvent jouer jusqu’à un âge beaucoup plus avancé.

Tottenham de retour pour Jules Kounde

Pendant ce temps, Tottenham est de retour sur la piste du défenseur de Séville Jules Kounde, selon un rapport en Espagne.

L’international espagnol était une cible pour les Spurs cet été. En fait, le club tenait beaucoup à faire atterrir le joueur de 23 ans, puis le patron Nuno Espirito Santo avait signé le transfert. Mais le joueur n’a pas souhaité passer aux Spurs. Selon Marca, via Sport Witness, l’option de passer aux Spurs « a été rejetée » par le joueur lui-même.

Gianluca DiMarzio a affirmé que Séville avait conclu un accord en juillet pour que Kounde rejoigne la révolution des Spurs de Nuno et Fabio Paratici.e

L’offre était apparemment de 30 millions d’euros, plus Davinson Sanchez. Mais le déménagement a été annulé parce que Kounde ne considérait pas le déménagement à Tottenham comme une avancée.

Chelsea a rapidement présenté une proposition de 50 millions d’euros vers la fin de la même fenêtre. Cependant, à ce moment-là, la valorisation de la Liga avait augmenté et ils ont rejeté l’offre des Blues.

Maintenant, Paratici, avec Antonio Conte comme nouvelle figure de proue des Spurs, est de retour à la recherche de Kounde.

On pensait que Kounde était déçu de ne pas avoir bougé l’été dernier et donc un transfert l’été prochain reste une possibilité distincte.

Selon ABC Séville, via Sport Witness dit que c’est une « chose normale » d’envisager la sortie de l’ex-Bordeaux.

Ils suggèrent que « aucun scénario ne peut être exclu » pour un transfert sur le marché d’hiver.

Ainsi, une offre de 80 M€ – clause libératoire de Koundé, pourrait bien voir un transfert se produire le mois prochain.

Ils soulignent cependant que le premier choix de Kounde ne serait pas les Spurs de Conte car ils ne peuvent pas offrir les « hauts sommets sportifs pour lesquels Chelsea se bat ».

Monchi a le droit de ne pas vendre Kounde

Thomas Tuchel est un grand fan de Kounde et encore une fois, il semble qu’ils devront rivaliser avec Tottenham pour la signature du joueur.

Les officiels des Spurs espèrent que l’arrivée de Conte peut faire du club une perspective plus séduisante. Une place parmi les quatre premiers les aiderait sans aucun doute à attirer des joueurs l’été prochain.

Ce qui est clair, c’est que le directeur sportif de Séville, Monchi, a eu raison d’envoyer Chelsea faire ses valises à 50 millions d’euros l’été dernier.

Le défenseur a mûri cette saison et a fait 21 apparitions jusqu’à présent. Il a aidé le club à nettoyer huit draps à ce jour et ressemble de plus en plus à un homme de 80 millions d’euros.

Il est sous contrat jusqu’en 2024.

