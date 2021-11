Tottenham fait partie du trio de renom recherchant l’attaquant italien des moins de 21 ans à six buts

Tottenham serait l’un des nombreux clubs à avoir eu un éclaireur présent pour le match amical des moins de 21 ans entre l’Italie et la Roumanie mardi.

Tuttomercatoweb affirme qu’il n’y avait « pas de pénurie d’observateurs » dans les tribunes pour le match, que les Italiens ont remporté 4-2. Les rapports indiquent que les fonctionnaires de Éperons, l’Atletico Madrid et l’AC Milan figuraient parmi les plus grands noms présents.

L’Italie possède actuellement certains des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Et un joueur qui se fait un nom est l’attaquant Lorenzo Lucca, qui a marqué six buts et ajouté deux passes décisives en 12 matchs pour l’équipe de Serie B de Pise ce trimestre.

Il a commencé le match sur le banc et n’a pas réussi à faire son apparition alors que le défenseur Simone Canestrelli a fait la une des journaux avec un triplé et un but contre son camp dans la victoire confortable.

Le rapport de Tuttomercatoweb (tel que cité par Sport Witness) indique que Fabio Paratici garde un œil sur les meilleurs talents italiens, même au niveau inférieur, en vue de renforcer potentiellement l’équipe d’Antonio Conte.

Explosif attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic semble se rapprocher d’un changement de record de club au nord de Londres. Pendant ce temps, le défenseur central de l’Inter Milan Stefan De Vrij pourrait également être lié aux Spurs dans le nouvelle annee.

Les chances de Rafa d’être le prochain patron de Prem limogé montent en flèche, alors que Solskjaer continue de s’accrocher

Hoddle envoie un avertissement à Conte à Levy

Pendant ce temps, Glenn Hoddle a averti le supremo de Tottenham, Daniel Levy, qu’il devait modifier son approche habituelle ou risquer de rater une opportunité en or sous Antonio Conte.

Glenn Hoddle connaît mieux que quiconque les défis de la gestion de Tottenham, mais pense qu’Antonio Conte est le meilleur homme pour bien faire les choses. Conte a été annoncé comme successeur de Nuno Espirito Santo avant la pause internationale et est chargé de ramener les Spurs au sommet du football anglais.

Hoddle, qui a documenté sa vie et sa carrière dans sa nouvelle autobiographie « Playmaker », rêvait de faire de même lorsqu’il a accepté le poste en 2001, mais cela n’a pas tout à fait fonctionné comme ça.

L’amour de 64 ans pour le club transparaît dans le livre, mais il a le sentiment qu’il n’a pas reçu le soutien nécessaire pour reconstruire une équipe vieillissante, exprimant sa frustration face à la façon dont le président Daniel Levy a mené les accords de transfert.

Conte est un homme connu pour exiger des fonds – un facteur qui aurait joué un rôle clé dans l’échec des discussions initiales au cours de l’été.

Hoddle, qui a regardé les Spurs comme un garçon et a continué à jouer pour eux pendant 12 ans, dit que Conte est le meilleur homme pour le travail et doit avoir le pouvoir – et l’argent – ​​de remanier l’équipe.

Levy a dit d’éclabousser l’argent

Cependant, il a également insisté sur le fait que le chef des Spurs, Levy, doit être prêt à changer lorsque viendra le moment inévitable où Conte exige à la fois un nettoyage et un afflux de nouveaux visages.

« Je pense que le rendez-vous était le meilleur que Daniel aurait pu faire à ce moment-là », a-t-il déclaré.

« Parmi tous ceux qui existent, je ne pense pas que vous auriez pu choisir quelqu’un de mieux si l’attitude de Daniel avait légèrement changé maintenant. Cela a dû changer depuis qu’il est allé le chercher cet été.

«Je pense qu’il y a beaucoup de points positifs ici. C’est quelqu’un qui sait ce qu’il veut d’une équipe. Il exigera cela et il exigera de l’argent si cela ne lui convient pas.

«Je pense qu’ils sont dans une position très solide si Daniel connaît les circonstances et Conte dit:« Écoutez, si cela ne fonctionne pas avec certains joueurs, ils doivent y aller. Je vais reconstruire. Et je l’ai fait avec d’autres clubs et j’ai réussi ».

« Et je pense que Daniel doit adhérer à cela maintenant. Si c’est le cas, alors oui, nous avons le bon jockey sur le cheval.

LIRE LA SUITE: Arsenal, Man Utd, Tottenham en alerte alors que le club prend une décision de choc sur la star