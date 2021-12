Tottenham Hotspur a la chance de changer de saison

Du haut du tableau à la neuvième et maintenant à la sixième place, la saison de Premier League a déjà été une montagne russe pour Tottenham Hotspur. Maintenant, cependant, ils ont la chance de faire du top quatre une réalité, à commencer par un match à domicile contre Norwich City.

Tottenham Hotspur a la chance de prendre un virage

Une saison difficile peut encore fleurir pour les Spurs

Lorsque Tottenham a commencé la saison à domicile à Manchester City, toutes les discussions avaient tourné autour de Harry Kane et de sa proposition de déménagement à City. L’ironie du premier match de la saison contre eux n’a été perdue pour personne. Nuno Espírito Santo avait remplacé Jose Mourinho et l’ambiance autour du stade Tottenham Hotspur était nerveuse.

Pourtant, Espírito Santo a guidé les Spurs vers trois victoires consécutives 1-0, les plaçant en tête du classement et se méritant le premier prix de manager du mois de la saison. Cela, cependant, s’est avéré être une récompense maudite car les choses ont rapidement empiré.

Les roues sont tombées avec des revers 3-0 contre Crystal Palace et Chelsea, ainsi qu’une défaite embarrassante 3-1 à domicile contre Arsenal, ses rivaux du nord de Londres. Manchester United a inscrit trois autres Spurs dans une performance lamentable et Espírito Santo a été limogé, alors que Daniel Levy et les Spurs semblaient être un club dans un désordre total.

Maintenant, ils visent les quatre premiers et ils ont une chance de mettre leur saison sur un parcours très différent de celui sur lequel il semblait être il y a à peine un mois.

Une défaite pourrait être une bénédiction déguisée

Courtisé cet été, Antonio Conte est finalement devenu le patron des Spurs, et après une victoire 2-1 à domicile contre Leeds United et un match nul 0-0 à Everton, il a rapidement été ramené à la réalité lorsqu’il a sélectionné des joueurs marginaux pour se rendre en Slovénie et affronter NS Mura dans la Ligue Europa Conference. Mura a gagné, laissant planer le doute sur la progression des Spurs en Conference League, Conte ayant ensuite clairement indiqué qu’il connaissait désormais l’ampleur de la tâche qu’il lui restait à faire de Tottenham en vainqueur.

Pourtant, la défaite peut s’avérer être une petite bénédiction déguisée pour le nouveau manager de Tottenham, car il a pu identifier les joueurs qui ne correspondraient tout simplement pas à sa méthodologie ou à son équipe. Bien qu’à court terme, cela lui laisse un manque de profondeur dans son équipe sur laquelle il puisse compter, arriver si tôt dans son mandat signifie qu’il peut entrer dans les deux prochaines fenêtres de transfert en connaissant le type de joueur qu’il veut aider à réussir.

Brentford Win révèle les premiers signes de la transmission du message de Conte

Tottenham s’est rendu coupable cette saison d’avoir été trop laborieux en possession et presque statique sans le ballon, mais contre Brentford, il y avait des signes clairs que Conte commençait à faire passer son message. Harry Kane et Son Heung-min ont tous deux pressé de l’avant et l’énergie de toute l’équipe était loin du rythme presque de marche des Spurs d’Espírito Santo.

Alors que le premier but venait d’un but contre son camp, le deuxième but incarnait le style de jeu Conte. Kane a ramassé le ballon, a joué une passe superbement pondérée à un Sergio Reguilon en maraude qui a fouetté un centre bas pour que Son termine. C’était rapide, c’était précis et c’était mortel. Conte aime que ses ailiers avancent rapidement et Reguilon et Emerson Royal l’ont fait dans ce match avec beaucoup de succès.

Tottenham Hotspur a la chance de se classer parmi les quatre premiers

Après la défaite contre Manchester United, les quatre premiers ressemblaient à un défi qui avait déjà dépassé les Spurs, mais une victoire contre Norwich les amènerait potentiellement dans les quatre premiers.

Si Conte peut placer son nouveau club en janvier dans ou autour des quatre premiers, puis renforcer son équipe à son goût, il peut terminer parmi les quatre premiers et ramener le football de la Ligue des champions au club. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais l’effet Conte fait lentement son apparition et Tottenham a une grande chance de changer la direction de sa saison.

