Tottenham Hotspur, confiant, Hugo Lloris signera une prolongation de contrat

Tottenham Hotspur est convaincu qu’Hugo Lloris signera une prolongation de contrat, selon Fabrizio Romano. Les deux parties seraient en train de négocier une prolongation de deux ans, l’accord du joueur étant conclu cet été. Le club serait également convaincu que le gardien restera au club.

Les Spurs sont convaincus qu’Hugo Lloris signera une prolongation de contrat

Pourparlers sur la prolongation du contrat de Lloris en cours

Signé du club de Ligue 1 de Lyon en 2012, Hugo Lloris fait désormais partie du mobilier des Spurs. Faire plus de 300 apparitions et garder plus de 100 draps propres en Premier League. Il est juste de dire que Lloris s’est imposé comme un favori des fans.

Assumant le brassard de capitaine en ce début de saison 2015/16, le 35 ans-0 a montré l’exemple entre les bâtons. De jouer sous Andre Vilas Boas à jouer en finale de l’UEFA Champions League sous Mauricio Pochettino.

Cependant, avec la fin de son contrat actuel, il y a eu des spéculations sur son avenir. Néanmoins, il semble que le manager Antonio Conte veuille qu’il reste au club.

Les performances sous Conte soulignent sa valeur

Depuis l’arrivée d’Antonio Conte, les Spurs sont restés sept matches sans défaite en Premier League. Une course qui s’étend désormais à huit matchs. N’encaissant que quatre buts durant cette période, Hugo Lloris a réalisé d’excellentes performances.

Plus récemment contre Watford lors de la victoire 1-0 des Spurs à Vicarage Road, le skipper a montré l’exemple. L’effort de curling de Joshua King a été superbement démenti par le Français. Un arrêt qui a sans doute aidé les Spurs à continuer et à remporter le match.

Maintenant, avec la seconde moitié de la saison ici, plus de performances comme celle contre Watford pourraient s’avérer vitales pour les Spurs. Alors que leur quête d’une place en UEFA Champions League s’intensifie, d’autres performances de classe mondiale du skipper seraient les bienvenues.

Malgré des moments discutables au fil des ans, il ne fait aucun doute que la capacité de Lloris. Vainqueur de la Coupe du monde et gardien de but de classe mondiale éprouvé, qui a enregistré ses points à d’innombrables reprises depuis son arrivée dans le nord de Londres.

Photo principale

Intégrer à partir de .