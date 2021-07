Tottenham Hotspur devient la seule équipe à la poursuite de Cristian Romero

Tottenham Hotspur reste la seule équipe en lice à essayer de signer Cristian Romero – et les deux parties sont actuellement en pourparlers sur un accord, selon Fabrizio Romano.

Tottenham est la seule équipe à courir pour Cristian Romero

Tottenham a un intérêt de longue date pour Cristian Romero

L’homme de l’Atalanta est recherché par les Spurs depuis plusieurs semaines et les deux parties sont toujours en pourparlers sur un accord pour envoyer le joueur en Angleterre.

Il semblait qu’ils auraient pu faire face à la concurrence de Barcelone pour le débarquer, mais les derniers rapports affirment que l’équipe espagnole n’est pas en lice pour essayer de le signer – ce qui signifie que Tottenham a clairement la possibilité d’essayer de l’amener en Premier League.

Le jeune n’est à l’Atalanta que depuis une saison mais continue d’impressionner à tel point que de nombreuses équipes commencent à s’asseoir et à prendre note du joueur et de toutes ses performances. Après avoir bien fait à Gênes, il est passé à son équipe actuelle et il semble maintenant probable qu’il sera sur le point de changer de pays après une seule saison à l’Atalanta.

A commencé sa carrière en Argentine

Le joueur de 23 ans a commencé sa carrière dans son Argentine natale avec Belgrano et après avoir impressionné à l’adolescence, il a déménagé en Europe et a eu la chance d’impressionner sur une nouvelle scène. Il a saisi cette chance à deux mains et s’impose comme l’un des défenseurs les plus excitants d’Europe.

Romero a prouvé qu’il est l’un des défenseurs centraux les plus solides des cinq meilleures ligues et ses statistiques en matière de pression, de tacles, d’interceptions et de sauts ont tout gagné, car il a l’un des meilleurs records de tous les défenseurs de ces ligues.

Avec les Spurs et le nouveau patron Nuno Espírito Santo désespéré d’essayer d’obtenir un retour aux places européennes lors de la campagne 2021/22, l’ajout d’un défenseur aussi solide dans leurs rangs pourrait contribuer grandement à faire exactement cela.

