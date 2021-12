Tottenham Hotspur Duo s’apprête à partir et plus

La fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas, ce qui signifie que le moulin à rumeurs bat son plein. Voici les dernières nouvelles sur les transferts de Premier League, compilées par Last Word on Football. Nous examinons le duo de Tottenham Hotspur qui devrait partir en janvier, ainsi que les dernières nouvelles de Manchester United et Newcastle United.

News de transfert de Premier League: Tottenham Hotspur Duo s’apprête à partir et le dernier de Manchester United

Tottenham Hotspur Duo pourrait partir

Selon ., les Spurs pourraient être disposés à se débarrasser du défenseur Matt Doherty et du milieu de terrain Dele Alli. Le nouveau patron Antonio Conte souhaite signer un nouvel arrière droit et, par conséquent, l’ancien homme des Wolves, Doherty, pourrait être autorisé à partir. L’international de la République d’Irlande a joué pour trois managers permanents depuis son arrivée à Londres ; cependant, sous le dernier en date, Conte, il a lutté pendant des minutes.

Un autre joueur qui pourrait être sur le point de sortir selon . est l’international anglais Dele Alli. Le milieu de terrain a vu un projet de transfert au Paris Saint-Germain échouer cet été et malgré des améliorations de forme depuis l’arrivée de Conte, Alli a lutté pour la forme et le temps de jeu pendant un certain temps.

Dernières nouvelles de Manchester United: Anthony Martial veut partir et le milieu de terrain exclut le déménagement

Manchester United a peut-être reçu un double coup avant la fenêtre de transfert de janvier. Fabrizio Romano a rapporté sur son compte Twitter officiel que l’attaquant Anthony Martial souhaitait quitter le club. Il est entendu que le club espagnol de Séville pourrait être sa destination préférée.

Martial a eu du mal à gagner du temps cette saison et n’a disputé que dix matchs, marquant un but. Le manager Ralf Ragnick a une abondance d’options dans les positions avancées qui pourraient forcer le joueur et le club à admettre qu’il est temps de se séparer.

La cible à long terme de United, Sergej Milinkovic-Savic, s’est prononcée sur son engagement envers son club actuel, la Lazio. L’international serbe est lié à un éloignement du club de Serie A depuis un certain temps; cependant, il semble qu’il est peu probable que cette décision se produise en janvier.

Parlant des rumeurs, le milieu de terrain a déclaré : « Je vois beaucoup de rumeurs à mon sujet mais… je m’en fiche ! Je veux juste que la Lazio gagne.

Newcastle s’intéresse à Ousmane Dembele mais Barcelone optimiste, il restera

La cible de Newcastle United, Ousmane Dembele, pourrait rester en Espagne si Barcelone réussit. L’ailier est dans la dernière année de son contrat actuel; Cependant, Fabrizio Romano a rapporté que Barcelone est optimiste quant à son séjour au Camp Nou.

Dembele a signé pour Barcelone en provenance du Borussia Dortmund pour un montant de 124 millions de livres sterling avant le début de la saison 2017/18. Le joueur de 24 ans souffre de blessures depuis son arrivée en Espagne et n’a disputé que 81 matchs de Liga. La saison dernière, il a réalisé son meilleur retour pour le club en marquant 11 buts. C’est cette forme qui a poussé le Barça à vouloir garder le joueur au lieu d’encaisser.

