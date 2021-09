Tottenham Hotspur endure la terrible défaite du Derby du nord de Londres à Arsenal

Le premier Derby du nord de Londres de la saison 2021/22 a vu Arsenal battre Tottenham Hotspur, qui n’avait jamais l’air de marquer ou d’obtenir un résultat aux Emirats.

Dès le premier coup de sifflet, Tottenham était sur le pied arrière. Leurs hôtes dominaient le ballon, étaient les premiers à relever tous les défis et voulaient gagner le match plus que leurs adversaires, soulevant des questions sur les problèmes que pourraient avoir les Spurs.

Le derby du nord de Londres voit Arsenal Thrash Tottenham Hotspur

La première demi-capitualtion voit les fans de Tottenham se diriger vers la sortie

Après avoir perdu ses deux derniers matchs de Premier League 3-0, Tottenham devait travailler dur et obtenir un résultat positif aux Emirats lors du premier derby du nord de Londres de la saison. Cependant, en première mi-temps, ils ont été lents, atones, sans envie et ont été battus par Arsenal qui a montré plus de tout.

La destruction a commencé après seulement 12 minutes, avec Emile Smith Rowe trouvant le filet après un mouvement habile. La préoccupation des fans et de Nuno Espirito Santo sera la facilité avec laquelle Arsenal a valsé à travers la défense de Tottenham et l’espace dont disposait Smith Rowe dans la surface pour tirer à la maison.

Pierre-Emerick Aubameyang a doublé l’avantage des hôtes juste avant la demi-heure, et cela s’est encore aggravé lorsque Bukayo Saka en a marqué trois après que Harry Kane ait perdu le ballon. Arsenal était au pays des rêves, tandis que Tottenham chassait les ombres.

Le manque de désir était parfois incroyable pour les fans des Spurs qui ont décidé de se mettre à travers la douleur et de continuer à regarder l’affichage lamentable de leurs côtés.

Manque de créativité et de qualité

Il ne faisait aucun doute qu’Espirito Santo devait apporter des changements à la mi-temps, mais les changements qu’il a apportés ont montré à quel point les Spurs manquent de force en profondeur et manquent de changeurs de jeu.

Japhet Tanganga a été malmené en première mi-temps et a été remplacé par l’arrière droit Emerson Royal, plus axé sur l’attaque. Dele Alli était anonyme en première mi-temps et son langage corporel, avec beaucoup d’autres, sera une énorme préoccupation pour tous les Spurs. Il a été retiré et remplacé par Oliver Skipp, plus industriel, mais malgré tous les efforts qu’il a déployés, il n’est pas un joueur créatif capable de faire bouger les choses.

Benching Summer signe un acte d’accusation des affaires faites

À l’été, avant qu’un manager ne soit nommé, Daniel Levy a fait venir Fabio Paratici au club pour s’occuper des transferts. Salué comme un négociateur intelligent, il a été considéré comme un grand pas forcé pour le club.

Jusqu’à présent, cependant, il a été démontré que les nouvelles recrues n’étaient rien de plus que des acteurs partiels. Bryan Gil, Emerson Royal et Cristian Romero ont tous commencé sur le banc. Il commence à apparaître que ces signatures n’étaient pas des signatures d’Espirito Santo et Tottenham continue de creuser le même sillon qu’ils ont été depuis leur arc final de la Ligue des champions en 2019.

Parmi les nouvelles recrues, seul Bryan Gil a jusqu’à présent ressemblé à un joueur ayant le potentiel d’ajouter quelque chose de différent à l’équipe. Le patron des Spurs s’est également retrouvé avec la star en fuite Harry Kane qui semble dépourvue de tout désir de jouer pour le club et d’autres qui font du surplace. Tottenham manque de leaders sur et en dehors du terrain, et cela se voit.

Son Heung-Min Consolation ne peut pas cacher les déficiences des Spurs

Les fans de Tottenham ont eu de quoi se réjouir lorsque Son Heung-Min est rentré chez lui à la 78e minute et Lucas Moura – de loin le meilleur joueur de Tottenham – a frappé la barre à la 91e minute, mais cela n’a pas suffi à changer le fait que ce North London Derby a vu Arsenal battre Tottenham avec une certaine facilité.

Après trois matchs, Tottenham était en tête du classement avec Arsenal au plus bas, mais après cette victoire, Arsenal est désormais au-dessus des Spurs. Les Gunners prennent de l’élan tandis que Tottenham recule rapidement. Espírito Santo est un manager sympathique qui s’excuse rarement, mais il avait l’air désolé et perdu sur la ligne de touche.

