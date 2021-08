Tottenham Hotspur et Barcelone proches d’un accord sur Emerson Royal

Tottenham Hotspur est sur le point de faire venir Emerson Royal, avec un montant d’environ 30 millions d’euros presque convenu pour le joueur, selon Fabrizio Romano.

Emerson Royal et Tottenham s’apprêtent à conclure un accord

Tottenham désespéré de signer Emerson Royal au cours des dernières semaines

Les Spurs ont poursuivi le joueur de 22 ans au cours des dernières semaines et pourraient enfin être sur le point de débarquer leur homme, avec un accord conclu pour l’envoyer en Angleterre.

Il a semblé impressionnant pour Barcelone lors de ses trois apparitions pour eux jusqu’à présent cette campagne et le nouveau patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, est maintenant impatient de le voir se pavaner en Premier League cette saison.

Malgré son jeune âge, le joueur avait l’air d’un homme plein de potentiel, ayant impressionné en prêt au Real Betis. Avec plus de 70 apparitions à son actif alors qu’il vient de quitter son adolescence, il a réussi dix passes décisives et quatre buts lors de son passage au club.

Avait l’air impressionnant malgré son âge

Il semble qu’il pourrait encore s’améliorer à mesure qu’il obtient de plus en plus de temps de jeu et les Spurs ont désespérément besoin de s’assurer que sa progression continue avec eux. Une redevance est maintenant sur le point d’être convenue et vaudra environ 30 millions d’euros selon ces rapports – une redevance substantielle mais qui pourrait rapporter des dividendes au cours des prochaines saisons.

L’arrière droit n’a pas encore officiellement terminé les négociations, mais les pourparlers sont bien engagés et pourraient être achevés avant la clôture de la fenêtre de transfert.

En termes de dépenses pour le club, les Spurs ne vendront pas Tanguy Ndombele malgré l’arrivée d’un autre nouveau visage.

Il semblait que le milieu de terrain aurait pu être flagellé avant la fermeture des bureaux, mais le joueur restera désormais au club, selon ., et pourrait être un élément utile de l’équipe cette campagne.

Avec un nouveau patron à la barre, il pourrait se retrouver à avoir plus d’action et pourrait retrouver une partie de la forme qui a fait jaillir beaucoup en Europe de ses talents.

