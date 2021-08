in

Après avoir fait ses adieux à Moussa Sissoko, qui a rejoint Watford, Tottenham Hotspur souhaite signer le milieu de terrain de Barcelone Ilaix Moriba avant que la fenêtre ne se referme, selon Alasdair Gold de Football London. Ils ne sont pas seuls dans leur intérêt, cependant, Chelsea, son rival londonien, serait également intéressé à faire un pas.

Un prix réduit pourrait également être convenu, les problèmes financiers de Barcelone n’étant pas un secret. Moriba fait partie des joueurs qui n’ont pas réussi à conclure un nouveau contrat avec un salaire inférieur, le laissant agent libre l’été prochain. Barcelone voudra toutefois laisser partir le jeune cet été, afin de réduire une grande partie de sa masse salariale actuelle.

Tottenham Hotspur et Chelsea s’intéressent à Ilaix Moriba

Nuno Espírito Santo : Jouer le long jeu

En entrant dans le travail des Spurs, Nuno Espírito Santo aurait été bien conscient de l’ampleur de la tâche à accomplir. Cela n’allait jamais être une solution rapide et facile. C’est un projet à long terme et le mercato d’été le reflète, avec Pappe Matar Sarr rejoignant Bryan Gil et un intérêt émergent pour Ilaix Moriba.

Maintenant que Harry Kane a également confirmé son séjour, Espírito Santo peut commencer avec l’équipe la plus forte possible. Dans un monde idéal, il ajoutera quelques joueurs supplémentaires avant que la fenêtre ne se ferme, mais, pour l’instant, l’équipe actuelle des Spurs devrait faire le travail nécessaire. L’objectif principal était de garder Kane, et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Avec seulement quatre jours de la fenêtre d’été, tout ajout supplémentaire sera un bonus inattendu. Pour le moment, les rapports suggèrent qu’il y a certainement un intérêt pour Moriba, mais il reste à voir si les Spurs ont suffisamment de temps pour conclure un accord. Compte tenu de l’intérêt de Chelsea en plus du manque de temps, la signature du milieu de terrain n’est peut-être pas une possibilité.

Photo principale

Intégrer à partir de .