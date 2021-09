Tottenham Hotspur et Sky s’associent pour le premier #GameZero

Le changement climatique est un problème qui touche tout le monde dans le monde et les grands pays se mobilisent pour faire leur part dans la bataille pour réduire les émissions de carbone. Le sport fait également sa part et le premier #GameZero au niveau élite aura lieu le 19 septembre lorsque Tottenham Hotspur affrontera Chelsea en Premier League. Le match fera l’objet d’un partenariat entre Sky et le club du nord de Londres, selon Sky Sports News.

Premier #GameZero au niveau Elite confirmé

Partenariat Tottenham Hotspur et Sky

Rien qu’en se rendant aux matchs, les fans du monde entier augmentent le niveau d’émissions de carbone, ce qui, à son tour, endommage la planète et aggrave la gravité du changement climatique. Spurs et Sky cherchent activement à promouvoir un changement à travers ce Derby de Londres, tout en sensibilisant à la menace du changement climatique dans le processus.

Prendre des « étapes vertes »

#GameZero visera à montrer que les fans, les diffuseurs et le reste du sport peuvent apporter des changements subtils pour réduire les émissions de carbone alors que la COP26, avec laquelle Sky est déjà impliqué, s’engage à une nouvelle émission zéro d’ici 2030.

Pour garantir que le match entre les Spurs et Chelsea soit aussi faible que possible en termes d’émissions de carbone, Sky et Spurs préconiseront aux fans de ne pas se rendre au match et modifieront également les menus ainsi que l’énergie utilisée pour alimenter le match. La tâche est une entreprise énorme et impliquera des centaines de personnes qui s’unissent pour faire de l’événement un succès à la fois en dehors et sur le terrain de jeu.

‘Club le plus vert’

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a le club le plus vert de la Premier League et a exprimé son engagement à faire en sorte que le changement climatique soit réduit. Levy a déclaré au site officiel de Tottenham;

« Nous sommes ravis d’être le partenaire choisi de Sky dans cette initiative révolutionnaire qui démontrera le rôle que notre jeu peut jouer dans la résolution du problème urgent du changement climatique. En tant que club le plus écologique de Premier League, Tottenham Hotspur est passionné par notre planète. Nous sommes impatients de présenter notre large éventail de mesures durables déjà en place et d’encourager nos fans à prendre des mesures simples qui peuvent faire une énorme différence.

En 2021, les Spurs ont été nommés club le plus vert de la division supérieure par le Sport Positive Summit qui a mené une étude sur les opérations des clubs.

#GameZero Juste le début

Ce jeu historique n’est que le début de la bataille contre le changement climatique. Les goûts de Forest Green Rovers ont ouvert la voie depuis un certain temps maintenant avec une énergie propre utilisée pour alimenter leur stade et les repas des joueurs ont changé à partir de sources neutres en carbone; même le kit est fabriqué à partir de plastiques recyclés. La bataille atteignant maintenant la Premier League, l’exposition sera encore plus large et les fans pourront apprendre à faire de meilleurs choix pour avoir un impact direct sur la réduction des émissions au cours des années à venir.

Le premier #GaemZero a lieu au Tottenham Hotspur Stadium le dimanche 19 septembre à 16h GMT.

Photo principale

