Tottenham Hotspur fera une course tardive au Hansi Flick du Bayern Munich?

Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, voudrait faire un dernier effort pour essayer de convaincre Hansi Flick de déménager à Londres.

Le Daily Telegraph a déposé le rapport qui a été capturé par TEAMtalk, qui a déclaré que Levy voulait parler avec Flick. Le manager de 56 ans, vainqueur du sextuple, pourrait cependant être difficile à obtenir. On pense généralement que Flick est le successeur de l’Allemagne de Joachim Löw, lorsque le vainqueur de la Coupe du monde 2014 démissionne de la DFB après les Championnats d’Europe cet été:

Flick, 56 ans, a informé le Bayern qu’il quitterait le club cet été et qu’il devait succéder à Joachim Low en tant qu’entraîneur de l’Allemagne après les Euros. Cela doit encore être confirmé avec Flick évasif comme jamais ce week-end après le match nul du Bayern avec Fribourg. L’ancien entraîneur adjoint du Bayern et de l’Allemagne doit encore prendre une décision définitive sur son avenir et cela a laissé une fenêtre pour qu’un certain nombre de clubs s’intéressent à lui.

Barcelone et la Juventus seraient toutes deux intéressées par Flick, qui a guidé le Bayern vers des titres consécutifs de Bundesliga au cours de ses 18 mois à la tête. Et maintenant, le Daily Telegraph affirme que Flick est «une figure d’intérêt pour Levy».

Sam Wallace poursuit en déclarant que “Flick est une possibilité bien qu’il semble destiné à gérer l’Allemagne.”