Tottenham Hotspur gagne 2-4 au Leicester City Stadium

23/05/2021

Activé à 21:06 CEST

le Leicester et le Tottenham ils se sont rencontrés lors du dernier match de Premier League, qui s’est terminé par un score de 2-4. le La ville de Leicester voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Chelsea par un score de 2-1. De la part de l’équipe visiteuse, le Tottenham Hotspur il a été battu par 1-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Aston Villa. Après le match organisé ce dimanche, l’équipe locale était à la cinquième place, tandis que le Tottenham Hotspur il est septième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a débuté de manière positive pour l’équipe de Lesterian, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but sur penalty de Vardy en minute 18. L’ensemble des ‘Spurs’ a mis les tables à travers un objectif de Kane juste avant le coup de sifflet final, précisément à 41 ans, clôturant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-1.

La deuxième partie du match a commencé face à face pour lui La ville de Leicester, car il a su profiter de l’occasion et a réussi à franchir le filet de son rival grâce à un autre but à onze mètres de Vardy, qui a ainsi réalisé un doublé à la 52e minute. Cependant, l’équipe visiteuse a réussi l’égalisation grâce à un but dans son propre but de Schmeichel à la 76e minute. Tottenham Hotspur avec un peu de Balle à la 87e minute qui a établi 2-3. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Tottenham Hotspur, qui a augmenté les distances établissant le 2-4 grâce à un nouvel objectif de Balle, complétant ainsi un doublé dans les derniers instants du match, plus précisément en 96, mettant ainsi fin au duel avec un résultat de 2-4 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du La ville de Leicester a donné accès à Mendy, Ricardo Pereira Oui Ayoze pour Fofana, Maddison Oui Albrighton, Pendant ce temps, il Tottenham a donné accès à Lucas moura, Balle Oui Rodon pour Là, Bergwijn Oui Son Heung-Min.

Dans le duel, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Bergwijn Oui Clins d’oeil.

Grâce à cette victoire qui a mis fin à la Premier League, l’équipe de Ryan Mason est resté en septième position avec 62 points après avoir terminé le match et ceux de Brendan Rodgers ils se sont classés cinquième avec 66 points, avec une place d’entrée en Ligue Europa.

Fiche techniqueLa ville de Leicester:Schmeichel, Fofana (Mendy, min.21), Söyüncü, Castagne, Ndidi, Tielemans, Maddison (Ricardo Pereira, min.62), Thomas, Albrighton (Ayoze, min.80), Vardy et IheanachoTottenham Hotspur:Lloris, Alderweireld, Sanchez, Reguilón, Matt Doherty, Winks, Højbjerg, Alli (Lucas Moura, min 68), Son Heung-Min (Rodon, min 93), Bergwijn (Bale, min 68) et KaneStade:Stade King PowerButs:Vardy (1-0, min.18), Kane (1-1, min.41), Vardy (2-1, min.52), Schmeichel (2-2, min.76), Bale (2-3, min.87) et Bale (2-4, min.96)