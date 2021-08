Tottenham Hotspur Keen sur la signature du défenseur de Barcelone Emerson Royal

in

Tottenham Hotspur est intéressé par la signature de l’arrière droit de Barcelone Emerson Royal, selon Mike McGrath de The Telegraph.

La partie nord de Londres serait désireuse d’apporter un renfort défensif supplémentaire avant la fermeture brutale de la fenêtre de transfert le mardi 31 août.

Tottenham Hotspur intensifie la poursuite de l’Emerson Royal de Barcelone

Fabio Paratici continue de reconstruire la défense des Spurs

Le directeur du football des Spurs, Fabio Paratici, s’est donné pour mission de remodeler la défense des Spurs depuis qu’il a rejoint le club en juin. Sa longue liste de cibles l’amène désormais à Emerson, 22 ans, qui pourrait quitter le Camp Nou cet été.

Nuno Espirito Santo a déployé un tandem de Japhet Tanganga et Matt Doherty dans les matches d’ouverture des Spurs, tandis que Serge Aurier reste en exil avec un éloignement du nord de Londres semblant de plus en plus probable.

Le rapport du Telegraph affirme que les Spurs explorent l’opportunité de signer Emerson sur un prêt initial, au lieu de s’engager dans un accord permanent.

Emerson a rejoint Barcelone en 2019 et a passé deux saisons en prêt au Real Betis avant que l’équipe catalane n’active une option pour racheter l’arrière droit cet été. L’international brésilien a perfectionné son art sous la direction de l’ancien entraîneur de Manchester City et de West Ham United, Manuel Pellegrini, la saison dernière, disputant 34 matchs en Liga alors que le Betis atteignait la Ligue Europa.

Les Spurs voient leur offre d’ouverture rejetée par Barcelone

Les Spurs ont déjà pris un premier contact avec Barcelone pour Emerson, mais ont vu leur offre d’ouverture rapidement rejetée.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que la partie nord de Londres avait offert Aurier à la Liga dans le cadre d’un échange direct pour le Brésilien.

Il n’est pas confirmé, cependant, s’il y avait des pièces jointes monétaires à l’offre, mais dans l’état actuel des choses, les Spurs devront poursuivre les pourparlers avec la partie espagnole pour parvenir à une sorte d’accord avant la date limite de mardi.

