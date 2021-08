in

Dans un rebondissement de onzième heure, Tottenham Hotspur a confirmé avoir résilié le contrat de Serge Aurier.

Avant la confirmation d’Emerson, il y avait des rumeurs selon lesquelles Tottenham tentait un accord d’échange avec Barcelone pour Aurier. L’accord a échoué, Barcelone n’étant vraisemblablement pas impressionné par les capacités défensives de l’Ivoirien ou par le football américain.

En l’absence d’autres prétendants si tard dans la journée, Tottenham a décidé de mettre fin à son association de quatre ans avec le joueur.

Tottenham Hotspur met fin au contrat de Serge Aurier

Le Club peut confirmer le départ de Serge Aurier suite à la résiliation mutuelle de son contrat. – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31 août 2021

Excédentaire aux besoins

Nuno Espirito Santo a longtemps fait comprendre à Daniel Levy et Fabricio Paratici que l’Ivoirien ne faisait pas partie de ses plans. Même avant les événements du Transfer Deadline Day, Espirito Santo avait une vision claire de ce qu’il voulait de ses défenseurs. Aurier n’allait jamais être en mesure de répondre à ces attentes.

Santo a construit ses équipes de Wolves qui réussissent à obtenir des promotions et qui apparaissent en Europe sur des bases solides à l’arrière. Qu’il s’agisse d’un dos trois/cinq ou du plat quatre vu à Tottenham en août, les défenseurs devaient d’abord être des défenseurs.

Les ailiers ne pouvaient cacher aucune faiblesse défensive sous le couvert d’une menace offensive. La priorité était pour les joueurs de blocage croisé, de maintien de ligne et de tacles forts qui ne reculeraient pas. Sur la base des quatre années précédentes, les fans de Tottenham doutaient qu’Aurier soit en mesure de répondre à de telles exigences.

Avant qu’un ballon de Premier League ne soit botté de colère, Santo avait une hiérarchie en tête. La décision d’élever Japhet Tanganga au-dessus d’un Matt Doherty plus familier, avec qui il a travaillé chez Wolves, a peut-être surpris certains fans. Mais Aurier était toujours destiné à être un troisième choix.

L’arrivée d’Emerson Royal le rétrograde encore plus. Aurier ne possède même pas assez de moyens offensifs pour se repositionner dans un rôle plus avancé. Même avec une participation à la Ligue Europa Conference, Aurier aurait du mal à gagner du temps de jeu.

Serge dans la fragilité défensive : une histoire en damier

Il est juste de dire que Serge Aurier n’a guère mis le feu au monde dans le nord de Londres. Son arrivée de 25 millions de livres sterling du Paris Saint-Germain a été embourbée dans la controverse dès le début. Il avait déjà fait des commentaires homophobes sur ses coéquipiers et l’entraîneur de l’époque Laurent Blanc. Il n’a jamais résolu le problème de manière satisfaisante, libérant une non-excuse qui manquait de résolution presque autant que ses efforts défensifs.

Son séjour à Tottenham a été caractérisé par une incertitude défensive et une incompréhension positionnelle. Sa nette préférence offensive n’a jamais compensé son manque d’acuité à l’arrière. Il donnait souvent des pénalités inutiles, et c’était à ce moment-là qu’il était en position.

Le plus souvent, il manquait par une marge de coordonnées, nécessitant des moitiés centrales pour couvrir les vastes zones. Cela a inévitablement eu un impact négatif sur le bilan défensif global.

Il est à noter que les problèmes défensifs de Tottenham ont commencé avec le départ de Kieran Trippier en 2019 et la nécessité de jouer Aurier plus régulièrement. Cela a engendré un mauvais départ sous Mauricio Pochettino et les jours sombres qui ont suivi sous Jose Mourinho.

Il est arrivé six mois seulement avant Lucas Moura, du même club, pour le même tarif. Mis à part les différences de position, il est difficile de comprendre le contraste frappant de l’impact entre les deux.

Sortie Aurier : maintenant ou jamais

Avec des acquisitions récentes et un bilan « mitigé », il n’est pas étonnant que l’équipe de Tottenham ait envie de faire évoluer Serge Aurier. Le fait qu’ils ne soient même pas prêts à attendre janvier dans l’espoir d’un acheteur en dit long sur leur réflexion.

Pour Tottenham, une résiliation peut mieux fonctionner à court et à long terme. Si un accord mutuel peut être conclu, le club économisera de l’argent sur les salaires futurs. Un paiement initial maintenant réduirait également les dépenses sur les feuilles de calcul du fair-play financier. Cela pourrait être utile si le club renégociait des contrats avec ses joueurs vedettes, par exemple, un attaquant de classe mondiale qu’ils souhaitent garder à White Hart Lane.

La suppression d’Aurier a également l’avantage de renforcer l’harmonie de l’équipe. Aurier n’a jamais eu l’influence de Moussa Sissoko et ne cherchait pas activement à saper l’équipe comme certains joueurs en fuite. Mais avoir un individu relégué à la magistrature, publiquement ostracisé par la direction, serait voué à provoquer le mécontentement. Bien mieux pour éliminer les problèmes potentiels maintenant, même à un coût financier immédiat.

